プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を行うＢｅａｔｓは、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのＪＥＮＮＩＥ（ジェニー）とのコラボレーション第２弾として、ワイヤレスヘッドホンの新製品「Ｂｅａｔｓ Ｓｏｌｏ４−ＪＥＮＮＩＥスペシャルエディション」を発表した。２５日から発売される。

昨年、Ａｐｐｌｅオンラインストアで２４時間以内に完売したルビーレッドの第１弾に続くもので、今回はシックなオニキスブラックカラーで、ジェニー独自の美学とエレガントなスタイルを表現した。

洗練されたモノトーンを基調にしたデザインが特徴で、取り外し可能な２本の黒のリボンが付いているほか、片側のＵｌｔｒａＰｌｕｓｈイヤークッションにはジェニーの音楽から直接インスピレーションを得たシンボルがあしらわれ、本体と同色のキャリングケースも付いている。

本製品の発売にあわせ、ジェニーの未発表曲を使用したキャンペーン動画も公開。ジェニーは「Ｂｅａｔｓとの初回のコラボレーションは、物語の始まりに過ぎないとわかっていました。第２章となる今回のコラボレーションは、私個人の進化と自己発見を真に表現しています。力強さとパーソナルな思いの両方を感じられるものをつくりたいと考えていました。皆さんが、この洗練されたヘッドフォンを通じて、この物語の新たな章を⼀緒に体験してくれることをとてもうれしく思っています」とコメントしている。