開催：2026.4.22

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 2 - 5 [アスレチックス]

MLBの試合が22日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアスレチックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はルイス・カスティジョ、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。

1回表、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 SEA 0-1 ATH

3回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 1-1 ATH

4回表、6番 ジェフ・マクニール 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 SEA 1-2 ATH

5回裏、2番 カル・ローリー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-2 ATH

6回表、5番 ジェーコブ・ウィルソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 SEA 2-3 ATH

7回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 初球を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 SEA 2-4 ATH

9回表、5番 ジェーコブ・ウィルソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SEA 2-5 ATH

試合は2対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はマリナーズのエドゥアルド・バサルドで、ここまで0勝1敗0S。アスレチックスのパーキンスにセーブがつき、2勝0敗1Sとなっている。

ここまでマリナーズは10勝15敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方アスレチックスは13勝11敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 13:48:24 更新