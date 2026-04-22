【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 オープン予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日にオープンする。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」は、高精細なドーム型巨大LEDスクリーン、フルHDの約19倍の解像度を誇る8K映像、最新技術を駆使したライドモーションを組み合わせ、ハウステンボスだけの完全オリジナルストーリーを体験できるアトラクションだ。

さらにライドアトラクションの開業にあわせて、ハウステンボスでは「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」のほか、限定グッズやグルメ、ホテルルームなど、様々なコラボコンテンツも用意されている。

今回は一足早く「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」と「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」を体験できたのでレポートする。なお、そのほかのコラボコンテンツについては別途フォトレポートを掲載しているので、こちらも合わせてご覧いただきたい。

“ハウステンボス決戦”に没入！ エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-

まずは「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」から紹介していこう。ハウステンボスの「1DAYパスポート」や「アフター3パスポート」などがあれば体験可能で、待ち時間を短縮できる「エクスプレスパス」も別途販売される。

本アトラクションは、ハウステンボスの「アトラクションタウン」内に位置しており、ヨーロピアンな街並みを歩いていくと突如、初号機が描かれた垂れ幕が見えてくる。

建物内の待機列では「エヴァンゲリオン」の作中でも使用された「カノン」や「ハレルヤ」といったクラシック音楽が流れており、この時点でエヴァファンである筆者はテンションが上がっていた。

「ハウステンボス」のヨーロピアンな街並みを歩いていると、突如として初号機の姿が見えてくる

待機列では「エヴァ」ゆかりのクラシック音楽が流れていた

遂に辿り着いたNERV佐世保支部

どうやらここは臨時職員の待機所らしい……

内部ではNERV職員の方がお出迎え

エヴァファンである筆者はこの時点でテンションがかなり上がっていた

最初にプレショーがあり、葛城ミサトから今回の特別任務が発表されるのだが、ここで実は「ハウステンボス」が使徒を迎撃するための要塞都市「NERV佐世保支部」であったことが明かされる。

そしてゲストは「NERV佐世保支部」の臨時職員として、2号機に搭載するバッテリーの輸送任務を遂行するために、輸送機へ乗り込むことになるのだ。

まずはミサトさんから特別任務の内容が発表される

世界観も簡単に説明してくれるので「エヴァ」を知らなくても楽しめる

初号機の姿も映し出された。やっぱりカッコいい

実は「ハウステンボス」は使徒を迎撃するための要塞都市「NERV佐世保支部」なのだ！

ミサトさんの説明が終わると、輸送機（ライドアトラクション）へ移動してメインショーがスタート。視界いっぱいに広がる8Kの巨大LEDスクリーンは、圧巻の解像度と色彩美によって奥行きを感じられ、ほぼ実写のようなクオリティとなっている。

加えて、鋭い揺れを感じたり、水しぶきがあったりと、輸送機の動きに応じてライドモーションが見事に連動しており、目の前に広がる映像も相まって、本当に輸送機に乗っているような体験だ。足は宙ぶらりんの状態で少しスリルはあるが、激しい動きはないので絶叫系が苦手な人でも楽しめる。

ストーリーはバッテリー輸送を無事に終えて一安心……、とはいかないのが「エヴァンゲリオン」で、なんと任務中に使徒が現れ、ゲストが乗る輸送機を襲撃。使徒はお馴染みのサキエル（新劇場版では「第4の使徒」）で、どこか可愛らしさも感じるが、相手は容赦なく襲ってくる。

そこに我々がバッテリーを輸送した2号機が登場。アスカが任務への感謝の言葉を伝えてくれるとともに、輸送機を護衛してくれる。さらにはレイの乗る零号機、シンジの乗る初号機も出撃し、なんとエヴァ3体が勢揃いすることになるのだが……。

ネタバレの都合上、この先のストーリーは紹介できない。だが、エヴァファンには熱い展開が待ち受けているので、ぜひハウステンボスで「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を体験してみてほしい。

自分専用のIDカードがもらえる！ 作戦稟議書スタンプラリー

続いては「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」と同時に開催される「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」だ。ここでもゲストは臨時職員として、ミサトさんから特別任務を与えられ、ハウステンボス各地にあるスタンプを集めていくことになる。

スタンプラリーのキットは、アトラクションタウン内にあるショップ「フォンデル」にて購入可能。価格は1,200円となっている。

スタンプラリーのキットは、アトラクションタウン内「フォンデル」にて購入可能

価格は1,200円となっている

キットにはスタンプ台紙と臨時職員IDカードを同梱

ミサトさんからのメッセージも相まって、シンジくんのような気分だ

ネタバレの都合上、ストーリーやスタンプは紹介できないが、所要時間は1時間ほどで、ハウステンボス内のアトラクションやショップを巡りつつ楽しめる内容となっている。

さらに、全てのスタンプを集めて最終ポイント「総務部」に向かうと、ゲストはなんと「NERV佐世保支部」の正規職員として登用され、自分の顔写真が入ったIDカードを発行できる。エヴァファンであればぜひゲットしておきたいカードだ。

最終ポイントとなる「総務部」

全てのスタンプを押した台紙を職員の方に渡すと……

なんと正規職員IDカードが発行される！画像ではぼかしがあるが、ちゃんと自分の顔写真入りだ

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」と「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」はストーリーにも繋がりがあり、セットで体験することでより楽しめる内容になっている。今年はゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィークと長期休暇が多いため、ぜひ「ハウステンボス」でエヴァの世界を体験してみてほしい。

(C)カラー

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