仏俳優ジャン・レノ（77）が22日、都内で一人舞台「らくだ」（5月10日から、東京芸術劇場シアターウエスト）合同取材会に出席した。

映画「レオン」で知られるレノによる今作は、モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡り歩いてきたという自身の歩みをたどる自叙伝的作品。レノ自身がテキストを書き、歌唱も行う。

レノは会見上に入ると「おはようございます」と日本語であいさつした。同作は全国11都市を巡演し、日本公演が世界初演。東京以外での都市でも行う喜びを感じており「日本で来られたことがうれしいし、できることなら、より長く日本にるために24都市でやりたかった」と親日家ぶりをのぞかせた。今回訪問する都市の印象について「京都が好きです。富山は日本酒がおいしいので好きです」と開演を心待ちにした。

創作の場に選んだ日本は25年来のなじみのある土地。俳優としての原点に立ち返るため、あえて今まで築いたキャリアや母国を離れ、ピュアな気持ちで作品作りへ向かいたいという意思が日本へと向かわせた。22年12月に横浜市内で行われた「Global Gift Gala in Tokyo 2022」のアートイベントに出席しており、当時から日本でやりたい思いがあったという。日本で楽しみなことの1つは食事。「もちろんレストラン回りはします」としつつも「今は東京公演に向けてのクリエーション中なので、東京公演を作り上げることに集中しています。私は1歩1歩に進む“らくだ”のような人間なんです」と語った。

得意な日本語でのカメラアピールを求められると「こんにちは」「いらっしゃいませ」と流ちょうに披露。最後は「みなさん『らくだ』を見に来てくださいね」とフランス語で伝えた。