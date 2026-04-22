本当に「計画性に乏しい」のか？　京都府警が疑念を抱く、安達優季容疑者の“衝動性”

突発的な犯行なのか？

京都府南丹市園部町の安達結希くん（11）の死体を遺棄した疑いで逮捕された義父・安達優季容疑者（37）の供述はどこまで信じられるか――。

優季容疑者の逮捕容疑は３月23日朝から４月13日午後４時45分ごろまでの間に、京都府南丹市園部町の山林などに結希くんの遺体を運び隠匿し、遺棄した疑い。警察の調べに優季容疑者は

「私のやったことに間違いありません」

と話しており、結希くん殺害についても供述しているという。

本サイトの取材に対し、警察関係者は

「優季容疑者は取り調べに興奮することもなく、淡々と事件について話しているそうです。捜査員は供述内容と実際の状況に齟齬がないか、入念に裏取りを進めています」

と話す。

直近の調べでは結希くんの遺体を小学校近くのトイレに一時遺棄していたことが判明。亡骸の扱いに困り、ほかにも数ヵ所移動させた疑いがある。こうした状況から

「場当たり的な犯行」

と見る声が多いが……。

全国紙社会部記者は

「遺体は発見を恐れて埋められていたわけでもなく、手口はずさんと言わざるを得ない。ただ、“突発的な犯行なのか？”といわれたらまだ結論を出すのは早計」

と指摘する。

優季容疑者は殺害方法について

「衝動的に首を絞めてしまった」

という趣旨の供述をしている。

いわゆる絞殺に該当するが、これまでの刑事裁判では「殺意あり」と判断されることが多い。

ヒモやロープを使わず、素手で相手の首を絞めるとなると、致命的なダメージを負わせるまでには一定時間を要する。殺意がなければ、その間に我に返り、力を弱めてしまうケースがほとんどだからだ。前出の警察関係者は

「絞殺を完遂したということは、『明確に殺意があった』と判断されるでしょう。当局も殺人罪での起訴を念頭に捜査を進めています」

と話す。なお、司法解剖の結果、遺体には刃物による外傷は見当たらず、現時点で死因は「不詳」となっている。

安達家では“部外者”だった容疑者

一部メディアで「計画性に乏しい」と報じられているが、警察は別の見方をしているという。

結希くんの小学校は自宅から９kmほどの距離があり、いつもは祖母に見送られ、スクールバスで通っていたという。ところが、事件当日の３月23日に限って、父親が結希くんを車で送迎することになったのだ。

優季容疑者は逮捕前の任意の取り調べで

「車で息子を小学校まで送っていったが、そのまま市内の別の場所に連れて行き、殺害した」

という趣旨の供述をしているようだ。

車内で何らかのトラブルが発生し、急遽、目的地を変更した可能性もある一方で、「別の場所」の目星もついていたのだから、衝動的とは言えない部分もある。

優季容疑者は職場で知り合った結希くんの母親と昨年12月に再婚。曾祖母、祖母、さらに結希くんの母親の兄夫婦の４世代が暮らす「安達家」に婿入りした。結希くんとはけっして良好な親子関係とは言えず、一部報道では結希くんが

「家に変なオッサンがいるのはかなわん」

と発言したり、学校で父親について触れられるのを拒絶していたという。

「当時小学５年生の結希くんは多感な時期。義父への反発心が芽生えても仕方のない年頃ではあります。一方、安達家に異例の婿入りをした優季容疑者は“部外者”のようなもの。奥さんの目もあり、家の中で荒々しい態度はとりづらい。結希くんにきつく当たれるとしたら、それは“安達家の外”しかなかったと考えられます。現在、計画性の有無を含め、慎重に捜査しているようです」（前出・警察関係者）

衝動的な犯行なのか、それとも――。府警は容疑者の供述を鵜呑みにしておらず、さまざまな角度から事件を検証している――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）