阪急うめだ本店にて、約5000のグッズが揃う大阪で最大級のディズニー・ショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」を開催！

“スター”をテーマにした、ディズニーのスターキャラクターたちのグッズが大集結します☆

阪急うめだ本店 ディズニー ショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」

開催期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)

購入制限：ひとり1種につき5点まで ※一部のグッズは購入制限点数が異なる場合があります

開催場所：阪急うめだ本店 9階 催場 ※催し最終日は午後5時終了

阪急うめだ本店にて、ディズニーのキャラクターたちが一堂に会するディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET」を2026年も開催。

今回は“スター”をテーマにした新グッズのほか、阪急うめだ本店限定や先行販売など、約5000グッズがラインナップされます。

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そしてディズニー・チャンネルまで、ディズニーファン待望の夢のような13日間です。

そんな「Disney THE MARKET 2026」にて販売される、UMEDAの文字がキラリ輝く売り切れ必至の阪急うめだ本店限定グッズや会場ならではのフォトスポット情報などをまとめて紹介していきます☆

阪急うめだ本店限定：うめだ トートバッグ

価格：1,980円(税込)

阪急うめだ本店限定で販売される、「ミッキーマウス」デザインのトートバッグ。

”UMEDA”のロゴがあしらわれた、記念品にもおすすめのグッズです。

阪急うめだ本店限定：うめだ キーホルダー

価格：990円(税込)

”スター”があしらわれた帽子をかぶる「ミッキーマウス」のキーホルダー。

ダイカットアレンジがおしゃれな、存在感あるディズニーグッズです。

阪急うめだ本店限定：ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル

価格：1,100円(税込)

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のペアアートを使用したミニタオル。

デニム地の衣装をかっこよく着こなす2人の姿に注目です。

阪急うめだ本店限定：ミニー＆デイジー〈スター〉トートバッグ

価格：4,400円(税込)

星を背景にした「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインのトートバッグ。

反面ずつに異なるアートを使用した、普段使いしやすい雑貨です。

阪急うめだ本店限定：ティガー ミニタオル

価格：1,100円(税込)

『くまのプーさん』に登場する「ティガー」が主役のミニタオル。

「ティガー」の模様を使用した、存在感ある一枚です。

阪急うめだ本店限定：ティガー 巾着

価格：990円(税込)

にっこり笑顔の「ティガー」をアップでプリントした巾着。

トラ柄を基調にした背景も大阪ならではです☆

Disney THE MARKET限定・ピクサーのみ阪急うめだ本店先行販売：スターチャームコレクション

価格：990円(税込) ※ブラインド仕様（ランダム封入）のため、絵柄は選べません

種類：全2種（a.ディズニーb.ピクサー）※ab共全12種

ディズニーとピクサー作品に登場するキャラクターたちをデザインしたスターチャームコレクション。

ランダム封入のため、どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

Disney THE MARKET限定：ウォルト〈スター〉シリーズ

ラインナップ・価格：

・a.ミニタオル 1,430円(税込)

・b.エコタンブラー 1,760円(税込)

・c.バネ口ポーチ 2,860円(税込)

ディズニーの生みの親、ウォルト・ディズニー氏をデザインした雑貨もラインナップ。

ミニタオルやエコタンブラー、バネロペポーチが販売されます。

阪急うめだ本店先行販売：パティスリーアニヴェル「巾着入りシーズナルクッキーセット」

価格：1,296円(税込)

ディズニー作品からインスピレーションを得たスイーツブランド「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」のクッキーセット。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットを描いた巾着に入っています。

八天堂「Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム」

価格：1個 257円(税込)

八天堂から発売される「ベイマックス」 の世界観をイメージした「白いくりーむパン ミルククリーム」

パッケージにも「ベイマックス」の愛らしいアートが使用されています。

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」チップ＆デール／バニラチョコレートサンドスペシャル缶（12枚入）

価格：2,180円(税込)

発売日：2026年5月5日(火・祝)〜販売

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より発売される「チップ＆デール/バニラチョコレートサンド」

なかよしコンビ「チップ」と「デール」と共に、憧れの「クラリス」がデザインされたバニラショコラサンドです☆

チップ＆デール／バニラチョコレートサンド！ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」 チップ＆デール／バニラチョコレートサンド！ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」 続きを見る

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「ベイマックス」スイーツ／グッズ

グッズ名・価格：

・a.ベイマックス/アップルケーキ 8個入1,760円(税込)

・b.ベイマックス/エコバッグ 1,201円(税込)

・c.ベイマックス/クリアポーチ 880円(税込) など

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」にて2025年に発売され大好評だった「ベイマックス/アップルケーキ」がパッケージデザインを新たに再登場。

2026年は「ベイマックス」のかわいさを詰め込んだ新作オリジナルグッズも展開されます☆

「ベイマックス／アップルケーキ」グッズが仲間入り！Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 「ベイマックス／アップルケーキ」グッズが仲間入り！Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 続きを見る

メディコム・トイ「ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400%」

価格：272,800円(税込)

「マンダロリアン」をイメージした、高級感あふれるフィギュア。

ボディやアクセサリーなども丁寧に造形されています。

ラウンジフライ「ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ」

価格：19,800円(税込)

ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の世界観あふれるバッグ。

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」がかぶっていたハットをイメージしたファッションアイテムです。

◎阪急うめだ本店先行販売！「Disney CHANNEL」のアイテムも登場！

阪急うめだ本店先行販売：「ハンナ・モンタナ」アクリルスタンドコレクション

価格：各990円(税込)

発売日：2026年5月5日(火・祝)〜

ディズニー・チャンネルにて放送されたテレビドラマ「ハンナ・モンタナ」のアクリルスタンドコレクション。

様々な衣装を着こなす「ハンナ・モンタナ」の姿がデザインされています。

阪急うめだ本店先行販売：「ハンナ・モンタナ」グッズ

グッズ名・価格：

・a.フリルトートバッグ 4,950円(税込)

・b.シュシュ 2,420円(税込)

発売日：2026年5月5日(火・祝)〜販売

阪急うめだ本店にて先行販売される「ハンナ・モンタナ」グッズは全部で2種類。

フリルがあしらわれたトートバッグとかわいいシュシュが登場します。

TAG LIVE LABEL 缶（ステッカー付き自動販売機）

価格：1本 900円(ウーロン茶)

イベント限定ステッカー付きドリンク全20種類が登場。

ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存ができます。

『ハイスクール・ミュージカル』フォトスポット

2006年にディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーとして放送され、日本でも一大ムーブメントを巻き起こした『ハイスクール・ミュージカル』

「Disney THE MARKET 2026」期間中、『ハイスクール・ミュージカル』のキャラクターと一緒に撮影ができる、フォトスポットが登場します。

キャラクターカードプレゼントキャンペーン

お渡し場所：9階 催場 ノベルティお渡しカウンター

「Disney THE MARKET 2026」にてグッズを購入された方限定の特典も。

税込み3,000円以上購入ごとに「Disney THE MARKET 2026」限定の2層式カードが1枚プレゼントされます。

※各日無くなり次第終了

※1会計につき最大5枚まで

※絵柄は選べません

※レシートは当日限り有効です

※レシート合算不可

※デザインは変更になる場合があります

ディズニー★JCBカード会員限定プレゼントキャンペーン

ステッカーお渡し場所：9階 催場 ノベルティーお渡しカウンター

期間中、ディズニー★JCBカードを利用し、税込み8,000円以上購入された方の中から抽選で10組20名「『東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）」をプレゼント。

さらに、ディズニー★JCBカードを利用し、購入をされた方に『ディズニー★JCBカード ステッカー』がプレゼントされます。

※ステッカー配布の購入金額は問いません

※なくなり次第終了

“スター”をテーマにしたディズニーのスターキャラクターたちのグッズが勢ぞろいする、大阪最大級のショッピング・イベント。

阪急うめだ本店にて2026年4月29日より開催される「Disney THE MARKET 2026」の紹介でした☆

※写真はイメージです

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