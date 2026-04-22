グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋＆美脚”ショットを披露した。

「シン・モーターファンフェスタ2026 ギャルパラ春祭りに参加させていただきました」と、19日に静岡・富士スピードウェイでのイベントに参加したことを報告。

チーム・JLOCのエメラルドグリーンを基調としたセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「ステージ、ピットウォーク、グリッドウォーク、サイン会、集合撮影、トークショーと盛りだくさんの1日でした！朝早くから会いに来てくれてありがとう」などと来場者に感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「メチャクチャ可愛いですね〜」「綺麗です」「まじかわいいです」「お美しい」「スタイル抜群」「本当に魅力的で美しいです」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。