“現役女子大生＆セクシー女優”三木環奈、Jカップの魅力全開 初写真集の発売記念イベント実施へ
現役女子大生でセクシー俳優の三木環奈が、ファースト写真集『エッチ、愛、Ｊカップ！』の発売を記念し、4月26日に東京・神保町の書泉グランデでイベントを開催する。あどけなさと色気を併せ持つビジュアルで注目を集める新星が、初の写真集でその魅力を存分に披露する。
【写真】チビTで圧倒的な美ボディを魅せる三木環奈
三木は“みき”ではなく“さんのき”と読む独特の名前でも話題。身長161センチ、バスト102センチのJカップという抜群のスタイルを持ち、スリーサイズはB102（J）・W60・H89。愛らしさを残しながらもキリッとした美貌と存在感のあるプロポーションが特徴だ。
今回の写真集では、その恵まれたスタイルを生かした多彩なカットを収録。タイトルにもある通り、作品全体を通して三木の個性と魅力が凝縮された1冊となっている。
【写真】チビTで圧倒的な美ボディを魅せる三木環奈
三木は“みき”ではなく“さんのき”と読む独特の名前でも話題。身長161センチ、バスト102センチのJカップという抜群のスタイルを持ち、スリーサイズはB102（J）・W60・H89。愛らしさを残しながらもキリッとした美貌と存在感のあるプロポーションが特徴だ。
今回の写真集では、その恵まれたスタイルを生かした多彩なカットを収録。タイトルにもある通り、作品全体を通して三木の個性と魅力が凝縮された1冊となっている。