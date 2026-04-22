メタ社と比較すると

チャットGPTで知られる米「オープンAI」が、今秋にも株式上場すると話題になっている。驚くべきは、いまの段階で8520億ドル（約135兆円）の評価額をつけていることだ。オープンAI社の売上高は1.95兆円（2025年）といわれており、創業11年の会社にしては、驚異的な数字である。しかし、赤字の上にいきなりトヨタ自動車の時価総額の2倍超という企業が出現するとは、どういう根拠なのだろう。

【写真を見る】笑顔の女性が出てきて… 「AI面接」実際の様子

IT系企業の株価は予想しにくいのだが、一般的には類似業種から割り出すというやり方がある。

マーケットアナリストの田口れん太氏によると、

「オープンAIの週間アクティブユーザー数（一定期間内にサービスを利用した数）は現在9億人います。一方、一般消費者向けのプラットフォーム（フェイスブック）を提供している米メタ社は約35億人で、時価総額は約200兆〜250兆円。これを比較の対象とするのです。オープンAIのアクティブユーザー数がいずれメタの半分ぐらいにまで伸びるとすると17億人ぐらい。また、チャットGPTは広告を入れ始めており、それが2030年に1000億ドル（約16兆円）になるとしている。この金額もメタの広告収入の約半分。予想通りに進めば、評価額135兆円は妥当な数字で、場合によってはそれを上回ってくることが予想されます」

オープンAIのサム・アルトマンCEO

成長は鈍化傾向

「GAFAM」と呼ばれるアメリカの大手IT企業の株価は、いずれもここ10年で大きく値上がりし、10倍以上になった会社もある。

それほど有望なら、証券会社で口座を作って上場を待ち構えておけばいいのだろうか。いや、気を付けなくてはいけないことがある。田口氏に同社のリスクを教えてもらった。

「GAFAMと比べて違うのは、チャットGPTのスイッチング（乗り換え）コストがやたらと低いことです。例えば、フェイスブックを始めたら、簡単にミクシィに乗り換えることができません。また、グーグルの便利さを覚えたらヤフー検索なんてしなくなりました。しかし、生成AIは違う。ライバルであるアンソロピックの『Claude』のように強力なライバルが出現すると、すぐに乗り換えられる。そうなると成長も止まってしまいます。実際、最近のオープンAIはユーザーを1億人増やすのに4カ月もかかっている。以前と違って成長が鈍化傾向にあるのです」

さて、株価は上がるのか、下落するのか。チャットGPTに聞いてみると、こんな答えが返ってきた。

〈初値は盛り上がるが、その後の株価は荒れる可能性が高いです〉

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載