├ACLE準決勝で町田を救った超異例のVAR介入…「選手交代中のリスタート」が招いた大混乱

├町田ACLE決勝進出の立役者・相馬勇紀、復帰即先発を支えた黒田監督の言葉「僕はそれに応えたくて…」

└町田戦での異例のゴール取り消しにシャバブ監督激怒「主審はプレーを認める笛を吹いた」

【ACLE準決勝】(ジッダ)町田 1-0(前半1-0)シャバブ・アルアハリ<得点者>[町]相馬勇紀(12分)<警告>[町]藤尾翔太(73分)、相馬勇紀(90分+4)[シ]パウロ・ソウザ(49分)、フェデ・カルタビア(88分)主審:ショーン・エヴァンス副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ