町田vsシャバブ・アルアハリ 試合記録
【ACLE準決勝】(ジッダ)
町田 1-0(前半1-0)シャバブ・アルアハリ
<得点者>
[町]相馬勇紀(12分)
<警告>
[町]藤尾翔太(73分)、相馬勇紀(90分+4)
[シ]パウロ・ソウザ(49分)、フェデ・カルタビア(88分)
主審:ショーン・エヴァンス
副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ
├異例のVAR介入に救われた町田、ACLエリート初挑戦初制覇に王手!! 16強から驚異の全試合無失点、前回王者との最終決戦へ
├ACLE準決勝で町田を救った超異例のVAR介入…「選手交代中のリスタート」が招いた大混乱
├町田ACLE決勝進出の立役者・相馬勇紀、復帰即先発を支えた黒田監督の言葉「僕はそれに応えたくて…」
└町田戦での異例のゴール取り消しにシャバブ監督激怒「主審はプレーを認める笛を吹いた」
町田 1-0(前半1-0)シャバブ・アルアハリ
<得点者>
[町]相馬勇紀(12分)
<警告>
[町]藤尾翔太(73分)、相馬勇紀(90分+4)
[シ]パウロ・ソウザ(49分)、フェデ・カルタビア(88分)
主審:ショーン・エヴァンス
副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ
├異例のVAR介入に救われた町田、ACLエリート初挑戦初制覇に王手!! 16強から驚異の全試合無失点、前回王者との最終決戦へ
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└町田戦での異例のゴール取り消しにシャバブ監督激怒「主審はプレーを認める笛を吹いた」