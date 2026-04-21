『スプラトゥーン レイダース』7月23日発売 シリーズ初のスピンオフタイトル
Nintendo Switch 2ソフト『スプラトゥーン レイダース』が、7月23日に発売されることが決定した。シリーズ初のスピンオフタイトルとなっている。あわせて紹介映像が公開された。
【動画】新キャラ登場！公開された『スプラトゥーン レイダース』紹介映像
ゲーム内容は、謎めく「ウズシオ諸島」を舞台に新たな主人公「メカニック」がすりみ連合と共に冒険を繰り広げることになる。
価格はダウンロード版が6480円（税込）、パッケージ版が7480円（税込）となっている。
『スプラトゥーン』は、ヒトとイカに変身できるキャラクターがインクを撃ちあい、塗った面積で勝敗が決まる新感覚のアクション・シューティングゲーム。2015年に第1作が発売されると大ヒットとなり、2作目が2017年、3作目が2022年に発売された。
【動画】新キャラ登場！公開された『スプラトゥーン レイダース』紹介映像
ゲーム内容は、謎めく「ウズシオ諸島」を舞台に新たな主人公「メカニック」がすりみ連合と共に冒険を繰り広げることになる。
価格はダウンロード版が6480円（税込）、パッケージ版が7480円（税込）となっている。
『スプラトゥーン』は、ヒトとイカに変身できるキャラクターがインクを撃ちあい、塗った面積で勝敗が決まる新感覚のアクション・シューティングゲーム。2015年に第1作が発売されると大ヒットとなり、2作目が2017年、3作目が2022年に発売された。