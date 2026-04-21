覚せい剤取締法違反で逮捕され、2024年2月に収監された元KAT-TUNの田中聖が、SNSでの活動を活発化させている。

一部報道によると今年2月には出所していたという聖。3月11日に公開された弟で歌手や俳優活動を行う田中彪のYouTube動画に聖と思われる笑い声が入っていたことで、一部ファンの間で話題になっていた。

ピスタチオ伊地知はブレイク時以上の稼ぎが

4月4日にはTikTokの動画投稿を開始。動画自体はまだ2本のみの公開だが、生配信をこまめに行なっているという。

「4月16日には、買い出しの合間に車の中から30分ほど生配信を行いました。ゲリラ配信で短時間にも関わらず2700人ほどが視聴し、ギフトも3万円分ほど飛んでいましたね」（芸能ライター、以下同）

TikTokといえば、2024年に共演女性へ性的暴行を加えたいたことが明らかになり、不同意性交と不同意わいせつの罪で裁判中の元ジャングルポケット斉藤慎二など、“やらかしタレント”の再起の場所になりつつある。

「スポンサーを気にする必要もないですし、スマホ1つあれば簡単に始められますからね。暴力事件を起こした俳優の遠藤要さんや芸能界の闇を暴露していて人気を博したガーシーなども、現在はTikTokの活動が中心となっています」

ルールをきちんと理解すれば、数千万円の年収も夢ではないという。

「TikTokの稼ぎポイントは、他配信者とのコラボ配信による“バトル”。投げ銭の多さで勝ち負けを決めるゲームのため、“推しの配信者”に勝ってほしいと思う熱心なファンが高額ギフトを投げてくれるんです。ピスタチオ伊地知さんはコンビでブレイクしていた頃より現在の稼ぎが多いと噂ですし、アイドルとして絶大な人気を誇った田中さんなら数千万円の収入も十分可能ですよ」（ITライター）

4月18日段階ですでにフォロワーが4.9万人もいる聖。12日に公開したラップ動画は約150万回再生されているだけに、人気ティックトッカーになる日も近そうだ。