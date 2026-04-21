三吉彩花、背中に入れたタトゥー公開！ 「自分らしく生きる決意の証」「30歳で人生の新たな章を始めようと」
俳優の三吉彩花さんは4月20日、自身のInstagramを更新。30代を迎えるにあたり、「決意の証」として背中にタトゥーを入れたことを報告しました。
【写真】三吉彩花、背中の大きなタトゥーを公開
目を引くのは、背中に描かれたアーティスティックな花のタトゥー。白いソファにもたれ掛かったり、窓辺にたたずんだりする三吉さんからは強い意志が感じられ、まるで1つの芸術作品のようなショットとなっています。
三吉さんは、長文にわたって自身の抱く思いを明かし、最後に「And I am also grateful to my parents.Thank you for bringing me into this world（そして、両親にも感謝しています。私を産んでくれてありがとう）」という言葉で締めくくりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】三吉彩花、背中の大きなタトゥーを公開
30歳の新章、背中のタトゥーを公開三吉さんは「When I thought about starting a new chapter of my life at 30, a tattoo came to mind. It is a testament to my resolve to live true to myself（30歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きる決意の証です）」とつづり、4枚の写真を公開しました。
三吉さんは、長文にわたって自身の抱く思いを明かし、最後に「And I am also grateful to my parents.Thank you for bringing me into this world（そして、両親にも感謝しています。私を産んでくれてありがとう）」という言葉で締めくくりました。
「お気に入りのバッグ」たびたびモデルショットを公開している三吉さん。14日には「長く使い込むほどより味が出るお気に入りのバッグ」とつづり、7枚の写真を公開しました。高級ブランド「PRADA（プラダ）」のバッグを主役にしたコーディネートで、ベージュのスプリングコートに鮮やかなオレンジ色のボトムスを合わせた、春らしい装いを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)