俳優の三吉彩花さんは4月20日、自身のInstagramを更新。30代を迎えるにあたり、「決意の証」として背中にタトゥーを入れたことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：三吉彩花さん公式Instagramより）

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俳優の三吉彩花さんは4月20日、自身のInstagramを更新。30代を迎えるにあたり、「決意の証」として背中にタトゥーを入れたことを報告しました。

【写真】三吉彩花、背中の大きなタトゥーを公開

30歳の新章、背中のタトゥーを公開

三吉さんは「When I thought about starting a new chapter of my life at 30, a tattoo came to mind. It is a testament to my resolve to live true to myself（30歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きる決意の証です）」とつづり、4枚の写真を公開しました。

目を引くのは、背中に描かれたアーティスティックな花のタトゥー。白いソファにもたれ掛かったり、窓辺にたたずんだりする三吉さんからは強い意志が感じられ、まるで1つの芸術作品のようなショットとなっています。

三吉さんは、長文にわたって自身の抱く思いを明かし、最後に「And I am also grateful to my parents.Thank you for bringing me into this world（そして、両親にも感謝しています。私を産んでくれてありがとう）」という言葉で締めくくりました。

「お気に入りのバッグ」

たびたびモデルショットを公開している三吉さん。14日には「長く使い込むほどより味が出るお気に入りのバッグ」とつづり、7枚の写真を公開しました。高級ブランド「PRADA（プラダ）」のバッグを主役にしたコーディネートで、ベージュのスプリングコートに鮮やかなオレンジ色のボトムスを合わせた、春らしい装いを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)