4代目バチェロレッテ平松里菜を深堀り、7歳から海外生活・正式な交際経験はなし―旅で求めたものは「信頼できる人」【モデルプレスインタビュー前編】
【モデルプレス＝2026/04/21】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日（金）20時よりPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信される。モデルプレスでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサーの平松里菜（ひらまつ・りな）にインタビューを実施。7歳から海外で過ごした生い立ちや、これまで正式に交際した経験がなかったという恋愛遍歴、そしてローズを渡す基準まで、彼女の人となりに迫った。
【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
人気シリーズのファンだったからこそ、その重みは誰よりも理解していた。抜擢された心境について「バチェラー、バチェロレッテシリーズのファンだったので、選ばれたときはびっくりしました。すごく嬉しい気持ちとともに、少し不安な気持ちも正直ありました」と振り返った平松。それでも参加を決めたのは、心の奥にあった切実な願いからだった。
「恋愛として一人の人と真剣に向き合うことをしたいという気持ちが強かったですし、こういう経験は人生で一度しかないことだと思い、挑戦したいと決めました」
7歳から海外で生活し、小中高、大学もイギリスで過ごした平松。21歳の誕生日前に日本に帰国し、そこから約6年が経つ。国境を越え、文化を越え、常に一つの場所に留まることはなかった彼女の人生。「生活を転々としていたのもあって、タイミングが合わないこともありましたし、デートを重ねても正式に長くお付き合いするということにはなりませんでした」と赤裸々に明かすとともに「今振り返って考えると、（当時のお相手を）すごく好きという気持ちがなかったのかなと思います」とこれまでの恋愛を振り返る。
だからこそ、この旅で求めたものは明確だった。理想のパートナー像は「私の旅のテーマでもあった『信頼できる人』」。「最初の恋愛したての頃はすごく楽しい時期ですけど、人生を一緒に歩んでいくとなると、ぶつかり合う喧嘩もあると思うので、ちゃんと信頼があれば、すり合わせもできるし、話し合える関係になれると思います。そういう人をこの旅で求めていました」と語った。ときめきの先にある、揺るぎない絆。彼女が見据えていたのは、恋の始まりではなく、人生のパートナーだった。
旅の中での軸についても「過ごしてる時間が短いと自分のフィーリングとか直感で決めるしかないと思うので、最初は自分の直感でローズを渡すことが多かったのですが、旅で過ごす時間が長くなってくると、信頼はすごく大きい部分でした」と変化を語る。限られた時間の中で、彼女の選択基準は確かに深まっていった。
くっきりとした瞳をはじめとする華やかなパーツは、クールな印象を感じさせるほどの完璧さで、これまで男性からは「近寄りがたい」と言われることも多かったという。しかし今回の旅では、その壁を自ら壊す覚悟で臨んだ。「限られた時間の中でそういう面を出さないようにもっとオープンにしたいなという気持ちがあったので、それは意識していました」。
SNSで華やかな日常を発信してきた彼女が、初めて恋する姿をさらけ出す。『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4ならではの見どころについて「普段私はインフルエンサーとして、SNSで発信をしていますが、恋愛を見せることは本当になかったので、新しい一面が見れる、私の魅力がもっと伝わっていたらいいなと思います」と視聴者にメッセージを送った。（modelpress編集部）
モデル・インフルエンサーとして活動中。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）。
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」 配信開始
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
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◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
◆4代目バチェロレッテ・平松里菜、7歳から海外へ 正式な交際経験はなし
人気シリーズのファンだったからこそ、その重みは誰よりも理解していた。抜擢された心境について「バチェラー、バチェロレッテシリーズのファンだったので、選ばれたときはびっくりしました。すごく嬉しい気持ちとともに、少し不安な気持ちも正直ありました」と振り返った平松。それでも参加を決めたのは、心の奥にあった切実な願いからだった。
「恋愛として一人の人と真剣に向き合うことをしたいという気持ちが強かったですし、こういう経験は人生で一度しかないことだと思い、挑戦したいと決めました」
7歳から海外で生活し、小中高、大学もイギリスで過ごした平松。21歳の誕生日前に日本に帰国し、そこから約6年が経つ。国境を越え、文化を越え、常に一つの場所に留まることはなかった彼女の人生。「生活を転々としていたのもあって、タイミングが合わないこともありましたし、デートを重ねても正式に長くお付き合いするということにはなりませんでした」と赤裸々に明かすとともに「今振り返って考えると、（当時のお相手を）すごく好きという気持ちがなかったのかなと思います」とこれまでの恋愛を振り返る。
◆4代目バチェロレッテ・平松里菜、パートナーを選ぶうえでの軸
だからこそ、この旅で求めたものは明確だった。理想のパートナー像は「私の旅のテーマでもあった『信頼できる人』」。「最初の恋愛したての頃はすごく楽しい時期ですけど、人生を一緒に歩んでいくとなると、ぶつかり合う喧嘩もあると思うので、ちゃんと信頼があれば、すり合わせもできるし、話し合える関係になれると思います。そういう人をこの旅で求めていました」と語った。ときめきの先にある、揺るぎない絆。彼女が見据えていたのは、恋の始まりではなく、人生のパートナーだった。
旅の中での軸についても「過ごしてる時間が短いと自分のフィーリングとか直感で決めるしかないと思うので、最初は自分の直感でローズを渡すことが多かったのですが、旅で過ごす時間が長くなってくると、信頼はすごく大きい部分でした」と変化を語る。限られた時間の中で、彼女の選択基準は確かに深まっていった。
◆4代目バチェロレッテ・平松里菜の覚悟「近寄りがたい」印象を払拭するために意識していたこと
くっきりとした瞳をはじめとする華やかなパーツは、クールな印象を感じさせるほどの完璧さで、これまで男性からは「近寄りがたい」と言われることも多かったという。しかし今回の旅では、その壁を自ら壊す覚悟で臨んだ。「限られた時間の中でそういう面を出さないようにもっとオープンにしたいなという気持ちがあったので、それは意識していました」。
SNSで華やかな日常を発信してきた彼女が、初めて恋する姿をさらけ出す。『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4ならではの見どころについて「普段私はインフルエンサーとして、SNSで発信をしていますが、恋愛を見せることは本当になかったので、新しい一面が見れる、私の魅力がもっと伝わっていたらいいなと思います」と視聴者にメッセージを送った。（modelpress編集部）
◆平松里菜（ひらまつ・りな）プロフィール
モデル・インフルエンサーとして活動中。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）。
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」 配信開始
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
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