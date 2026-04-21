飼い主さんと共にドッグランへ出かけたダックスさん。他のワンコたちが『いる時』と『いない時』では様子が全く違うようで…思った以上にあからさま過ぎる変化が話題になっているのです。

まるでアニメのよう…？ツッコミどころ満載の光景は記事執筆時点で217万回を超えて表示されており、6.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ドッグランに『他の犬がいる時』は避難してしまう犬→『誰もいない時』は…あからさま過ぎる光景】

ドッグランに『他の犬がいる時』と『いない時』

Xアカウント『@kou111dachs』に投稿されたのは、ダックス「こう」ちゃんのお姿。飼い主さんと、弟の「マロン」くんと共にドッグランに出かけることもあるというこうちゃん。

他のワンコたちが『いる時』と『いない時』では、様子が随分と異なるようで…。

思った以上に『あからさま過ぎる変化』に反響

まずは、他のワンコたちがいる時のこうちゃんの様子。写真にはしゃがみ込む飼い主さんのお姿が映っているものの…こうちゃんの姿はどこへやら…。

よーく見てみると、なんとこうちゃんは飼い主さんの肩の上。まるでマフラーのように首周りに巻き付くようにして避難されていたのだといいます。

予想外の場所への避難、飼い主さんの髪の毛との同化具合も相まって、一見するとこうちゃんを見つけられなかったという声さえも寄せられることに。

対して、他のワンコたちがいない時のこうちゃんはというと…『ひゃっほーい！』なんて声が聞こえてきそうなほど大はしゃぎしてドッグランを満喫されていた模様。

同じ犬とは思えないほどの豹変っぷりをみせたこうちゃんのお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「どこに犬が？ってなったｗ」「肩の上に避難してて可愛い」「1枚目どこにいるか分らんかったｗｗ」「我が家も同じ！自分を何だと思っているのでしょうか…」「おんなじ過ぎて笑った」「かわいすぎる」など多くのコメントが寄せられています。

心優しい男の子の日常が大人気

こうちゃんは、赤ちゃんや子どもさんの『お世話係』として驚くほど優秀なことで知られる心優しい男の子。遊び相手はもちろんのこと、見守りもできる頼りがいがある存在なのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと自分らしくマイペースに暮らすこうちゃんのお姿はダックスの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kou111dachs」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。