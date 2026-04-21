クワバタオハラのくわばたりえが２１日、ＹｏｕＴｕｂｅで５カ月で１０キロの減量に成功したのは「小籔千豊のおかげ」と感謝した。

くわばたは昨年の夏時点で体重が約７０キロ。昔入ったチャイナドレスはきつすぎて右腕が入らない。流石にヤバイと感じ、自宅での運動を開始するも続かず。ママ友が痩せたのを見て一緒に始めたキックボクシングも自転車で往復１時間かかることで行かなくなり、最終手段としてパーソナルトレーナーをつけたが「３カ月で１キロ」しか痩せず、「１キロ１０万円。辞めました」とパーソナルトレーニングも挫折したという。

そんなくわばたがどうやってやせたのか。くわばたは「小籔さんです。小籔千豊さん」と断言した。

小籔とＹｏｕＴｕｂｅで対談した時に、小籔が主宰する「ヘルシー教」を「体が変わっていくよ」と勧められるも、最初は断ったという。だがスタッフから「痩せる痩せないは別に、話のネタになる。１回やってみたら？」と言われ「確かに。やってみようかな」と「ヘルシー教に入った」という。

詳細については語らなかったが、食生活を小籔に伝え、食事改善の指導を受けるようだが、それを読んで「５０歳まで禁酒しよう」と決意。スルスルと体重は落ち、年明けには体重は５０キロ台に突入。５カ月で１０キロ減に成功した。

減量後も「３カ月体重変動がない。リバウンドしてない証拠」だとも語り、お酒を飲み始めても体重は変わっていないという。くわばたは今後も運動を続けて行くとし、小籔へ「私の人生を変えて下さいましてありがとうございました」と感謝していた。