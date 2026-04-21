カインズ、1本138円のビールが誕生　「黄金ラガービール」発売

日本最大級のホームセンター「カインズ」は、オリジナル商品「黄金（こがね）」シリーズ初となるビール「黄金ラガービール」を、2026年4月下旬から全国の店舗およびオンラインショップで順次販売する。

「カインズ」は、29都道府県下に265店舗を展開するホームセンターチェーン。「くらしDIY」をブランドコンセプトに、生活を豊かにする商品やサービスを、リーズナブルな価格で提供している。

「黄金（こがね）」シリーズは、「安さへのこだわり」を体現したオリジナルの“新ジャンルビール”として2010年に販売を開始。価格と味わいのバランスが支持され、これまで数多くの商品展開を行ってきた。

新商品の「黄金ラガービール」は、同シリーズ初のビール。ドイツ産ホップとベルギー産モルトを使用し、キレのある飲み口とすっきりとしたのどごしを特徴としつつ、飲みごたえのある味わいに仕上げた。

2026年10月に予定される酒税法改正により、ビール類の税率が一本化される見通しとなり、価格構造や市場環境は大きな転換点を迎える。カインズでは、これを「ビールをより気軽に楽しめる時代への入り口」と捉え、商品開発に取り組んできたとしている。

人気の「黄金（こがね）」シリーズ

4月21日には、報道関係者向け発表会を開催。会場では、「特別な日のためのビールではなく、日常のくらしに自然に寄り添う一杯」という商品コンセプトが紹介された。

発表会に登壇した、商品開発の最高責任者である吉井純人CPO兼商品統括本部長は、「カインズは創業以来、くらしに寄り添う安さを大切にした商品開発を続けてきました。『黄金ラガービール』も、いつでも気軽に楽しんでいただけるよう税込138円という値頃感にこだわり、日常の食卓やくらしの楽しみに寄与できることを期待しています」とコメントした。

〈黄金ラガービール概要〉

・商品名

黄金ラガービール 330ml

・発売日

2026年4月下旬から順次

・価格

1本あたり138円（24本入りケース3,280円）※税込

・取扱店舗

全国のカインズ店舗とカインズ公式オンラインショップ

※一部店舗では取り扱いはない

・カテゴリー

ビール