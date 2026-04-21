スタジオジブリの新作短編アニメーション「魔女の谷の夜」（監督：宮崎吾朗、山下明彦）が７月８日より愛知・長久手市のジブリパーク・ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」で上映されることが発表された。

本作はジブリパーク・魔女の谷を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのためにつくった初のオリジナル短編アニメーション作品となる。

７月８日には初回上映を記念して、両監督が出席する特別上映会と舞台挨拶が行われる。上映後には制作秘話などの話がされる予定で、参加は事前申込制（先着１５０名）となる。

また映画公開に合わせ、７月入場分からジブリパークのチケットが一部リニューアルされる。既存の「エリア券」の「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」の内容が拡充され、魔女の谷にある３つの特別施設（オキノ邸、ハウルの城、魔女の家）全てを見られるようになる。また複数のエリアを巡ることのできる「セット券」に「ジブリパーク 里山さんぽ券」が新設される。魔女の谷、もののけの里、どんどこ森の山頂（どんどこ堂）に入場ができ、気軽なさんぽが楽しめる。