21日午前8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車が訓練中に砲弾が破裂。男性隊員3人が死亡、隊員1人が負傷しました。事故を受けて、荒井正芳陸上幕僚長が午後3時半から会見を行い、経緯などについて説明しています。

【写真を見る】【速報】戦車砲弾破裂4人死傷 通常3人乗りも、訓練のため4人搭乗 荒井正芳陸上幕僚長が会見 大分・日出生台演習場

荒井正芳陸上幕僚長は冒頭、「地元をはじめとする国民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんでした」と謝罪し、「亡くなられた隊員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族のみなさまにお悔やみを申し上げます」と述べました。

亡くなった隊員については、2等陸曹の45歳、3等陸曹の31歳、同じく3等陸曹の30歳と氏名を公表しました。

戦車には通常、戦車長、砲手、操縦士の3人が乗りますが、今回は安全係としてもう1人、あわせて4人が乗り込んでいました。これまで10式戦車で砲弾暴発による事故は発生したことがないということです。

西部方面総監部によりますと当時、陸上自衛隊玖珠駐屯地・西部方面戦車隊が射撃訓練をしていて、4人はいずれも10式戦車に搭乗。砲弾が破裂したということです。

自衛隊は事故の詳しい状況や原因について調査を進めています。