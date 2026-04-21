21日15時現在の日経平均株価は前日比568.58円（0.97％）高の5万9393.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は578、値下がりは937、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を316.18円押し上げている。次いで東エレク <8035>が140.79円、フジクラ <5803>が67.38円、イビデン <4062>が63.02円、キオクシア <285A>が51.15円と続く。



マイナス寄与度は37.81円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、中外薬 <4519>が19.51円、コナミＧ <9766>が18.27円、テルモ <4543>が17.03円、トヨタ <7203>が16.09円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、金属製品、ガラス・土石と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、銀行が並んでいる。



※15時0分15秒時点



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