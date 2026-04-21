糸井重里が企画・シナリオ・プロデュースを手がけたRPG『MOTHER3』が、4月20日に発売20周年を迎えた。ほぼ日MOTHERプロジェクトは同日、20周年を記念した特設サイトを公開するとともに、オフィシャルグッズの発売およびCONVERSEとのコラボレーション第2弾を発表した。

【画像あり】販売される『MOTHER3』のグッズ一覧

「MOTHER」は糸井重里が企画した任天堂のロールプレイングゲームシリーズで、『MOTHER』、『MOTHER2 ギーグの逆襲』）、『MOTHER3』の3作が発売されている。

本日20周年を迎えた『MOTHER3』は、リュカとクラウスという双子の兄弟が数奇な運命を辿る家族の愛の物語で、キャッチコピーは「奇妙で、おもしろい。そして、せつない。」。現在は「Nintendo Switch Online」でシリーズ3作が配信中だ。

特設サイトでは糸井重里による挨拶のほか、20周年記念オフィシャルグッズやCONVERSEコラボ第2弾の情報が公開されている。

本日発売となるオフィシャルグッズは、「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」「MOTHER A3ポスター（MOTHER3 CAST）」の3種。オンラインの「MOTHERのおみせ」、TOBICHI東京、TOBICHI京都で販売される。

「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」は、「みわくのキマイラけいかく」によって生み出された『MOTHER3』最強の敵をモチーフにしたもの。接触するだけで即アウトという強敵が、猛々しくもどこかコミカルな印象のぬいぐるみになった。価格は4,400円（税込）。

「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」は、ほぼ日MOTHERプロジェクトで定番人気のトートバッグに『MOTHER3』の登場人物たちが勢ぞろいしたデザインをプリントしたもの。ポリエステル100%で、2リットルのペットボトルが6本入るサイズだ。価格は2,200円（税込）。

「MOTHER A3ポスター（MOTHER3 CAST）」は、『MOTHER3』の名場面であるひまわり畑をオマージュした黄色を背景に、登場人物たちを配したフレームなしのA3サイズポスター。価格は1,100円（税込）。

あわせて、ほぼ日MOTHERプロジェクトとCONVERSEのコラボレーション第2弾「『MOTHER3』✕CONVERSE ALL STAR® MOTHER3」が、2026年5月25日に発売されることも発表された。

スタンダードなオールスターのローカットに、リュカとクラウスをあしらったデザインとなっている。価格は12,650円（税込）。

5月25日よりオンラインの「MOTHERのおみせ」で販売されるほか、6月1日から開催される株式会社ほぼ日のイベント「生活のたのしみ展」でも販売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）