マウスコンピューター、期間限定「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り!」開催
マウスコンピューターは4月21日、G TUNE、NEXTGEARブランドの同社ゲーミングPCの対象モデルで、メモリ容量をお得に増量できる「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り!」を開始した。本日から5月26日(火)11:00までの期間限定。
やっぱり16GBじゃ足りない！ と思っていた貴方へ
昨今の需給ひっ迫でメモリ容量の確保が難しいなか、メモリ容量32GBのゲーミングPCを入手しやすくする期間限定キャンペーンを開催する。
G TUNEでは、メモリ32GBを標準搭載するキャンペーン限定特別モデルを販売。NEXTGEARでは、メモリ16GBを標準搭載するモデルにおいて、価格を据え置いたままメモリ容量を32GBにアップグレードしたモデルを販売する。
以下、キャンペーン対象モデルの一例を紹介しておく。
モデル名：G TUNE DG-A7G6T（ホワイト）
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)
メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)
販売価格：289,800円（税込）
G TUNE DG-A7G6T（ホワイト）
モデル名：NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト)
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 4500 プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)
メモリ標準容量：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：249,800円（税込）
NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト)
ほか、詳細はこちらのリンク先の同社キャンペーン特設ページで確認いただきた。
やっぱり16GBじゃ足りない！ と思っていた貴方へ
昨今の需給ひっ迫でメモリ容量の確保が難しいなか、メモリ容量32GBのゲーミングPCを入手しやすくする期間限定キャンペーンを開催する。
以下、キャンペーン対象モデルの一例を紹介しておく。
モデル名：G TUNE DG-A7G6T（ホワイト）
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)
メモリ：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)
販売価格：289,800円（税込）
G TUNE DG-A7G6T（ホワイト）
モデル名：NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト)
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 4500 プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)
メモリ標準容量：32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：249,800円（税込）
NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト)
ほか、詳細はこちらのリンク先の同社キャンペーン特設ページで確認いただきた。