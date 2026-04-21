6年欠かさないライン入れと”緊張”に強いパター 盒矯眠擇弱点を武器にして自身初の年間複数回V【勝者のギア】
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞元賞金女王の鈴木愛とのマッチレースを制し、2週前の「ヤマハレディース葛城」に続いて今季2勝目、通算4勝目を挙げた高橋彩華。取ったら、取られる。取られたら、取り返す。し烈な争いは見応えたっぷりだった。
【写真】高橋が6年欠かさない構えやすい”ライン”を選手目線でチェック
今季は「年間3勝」を掲げてスタート。シーズン7試合目にして自身初の年間複数回優勝を果たし、目標に王手をかけた。今季好調の理由は、「何が変わったかあまり分からなくて。イメージ的にはパットが去年よりうまくなったのかな…」と控えめに話す。昨季のスタッツを見るとパーオン率1位、パーセーブ率1位、リカバリー率1位、ボールストライキング4位と申し分ない数字が並ぶ。唯一気になっていたのは「数字を改善したかった」というパット部門。今オフはパーオンホールの平均パット数32位（1.8121）、1ラウンド当たりの平均パット数は49位（29.8364）の改善に力を注いだ。今大会の勝因についても「パットですね」とバーディパット、パーパット問わずきわどい距離を決め続けたグリーン上を挙げる。「芯を外しても真っすぐ転がってくれる。緊張した場面でも助けてくれる」と、ヤマハレディース時と同じテーラーメイドの『スパイダーX』を使用する。パッティングはプロ入り前からの課題だった。「イップスの末期でしたね。インパクトがうまくできなくなって、これ以上はない下まで落ちた。『どうせ入らないから』と考えたら、なんか吹っ切れて、地の底から這い上がってきました」気持ちだけではなく今オフはパッティングコーチの鴻上みらい氏に師事し、アドレスやストロークを見直した。「狭いスタンスでボールに近づいて構えていたのですが、スタンス幅を広げてボールから離れるように構えを変えたら、ストロークの再現性が上がりました。5メートル以内のパーパットが決まるようになって、前よりは自信がついてきました。まだ緊張しますけど」と最良のストロークを手に入れた。また、使用するタイトリスト「プロV1x」を見ると、縦と横に複数のラインが書かれている。「6年ぐらい書いていますがとても構えやすい。ボールの線にパターのラインを合わせます。（向きは）これだよりです」。最良のストロークとブレないパター、そして長い間欠かさずに書き続けたボールのラインの三位一体が最大の弱点を最大の武器にしている。キャディバッグの中身は2週前と変更なし。今季からテーラーメイドとクラブ契約を結んでおり、テーラーメイドの最新モデル「Qi4D」もテスト中。感触は悪くないが実戦投入に向けて、6月に発売予定のフジクラ「26 VENTUS TR RED」を含めて様々なシャフトを使ってテストを行っているという。フジクラのプロ担当によると「26VENTUS TR REDの評価としては『ダウンスイングからトゥダウンする感じもなく、シャフトの捩れも少ないのでタイミングが取りやすい』という評価でした」と新シャフトも好感触。新シャフトとともに最新モデル投入も近いかもしれない。【高橋彩華の優勝セッティング】1W：テーラーメイド Qi35 LS（9度/スピーダーNXバイオレット 50-S）3W：テーラーメイド Qi35（15度/スピーダーNXバイオレット 50-S）7W：テーラーメイド Qi35（21度/スピーダーNXバイオレット 50-S）4、5U：テーラーメイド Qi35 MAX（23、27度/スピーダーTRハイブリッド 75- S）6〜PW：ミズノMizuno Pro 245（TRAVIL 85-S）50、54度：タイトリスト ボーケイSM10（TRAVIL 95-S）58度：タイトリスト ボーケイSM10（NS.PRO 850GHneo S）PT：テーラーメイド スパイダーツアーXBALL：タイトリスト プロV1xグリップ：パルマックス
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー熊本大会 最終結果
高橋彩華が大会レコードタイで年間複数回V達成 好調を支える「イップスだった」パッティング
高橋彩華 プロフィール＆成績
〈連続写真〉トップが深くなりました 高橋彩華の最新スイング
ショット不調の高橋彩華を救った「芯を外しても真っすぐ行く」パターの存在
【写真】高橋が6年欠かさない構えやすい”ライン”を選手目線でチェック
今季は「年間3勝」を掲げてスタート。シーズン7試合目にして自身初の年間複数回優勝を果たし、目標に王手をかけた。今季好調の理由は、「何が変わったかあまり分からなくて。イメージ的にはパットが去年よりうまくなったのかな…」と控えめに話す。昨季のスタッツを見るとパーオン率1位、パーセーブ率1位、リカバリー率1位、ボールストライキング4位と申し分ない数字が並ぶ。唯一気になっていたのは「数字を改善したかった」というパット部門。今オフはパーオンホールの平均パット数32位（1.8121）、1ラウンド当たりの平均パット数は49位（29.8364）の改善に力を注いだ。今大会の勝因についても「パットですね」とバーディパット、パーパット問わずきわどい距離を決め続けたグリーン上を挙げる。「芯を外しても真っすぐ転がってくれる。緊張した場面でも助けてくれる」と、ヤマハレディース時と同じテーラーメイドの『スパイダーX』を使用する。パッティングはプロ入り前からの課題だった。「イップスの末期でしたね。インパクトがうまくできなくなって、これ以上はない下まで落ちた。『どうせ入らないから』と考えたら、なんか吹っ切れて、地の底から這い上がってきました」気持ちだけではなく今オフはパッティングコーチの鴻上みらい氏に師事し、アドレスやストロークを見直した。「狭いスタンスでボールに近づいて構えていたのですが、スタンス幅を広げてボールから離れるように構えを変えたら、ストロークの再現性が上がりました。5メートル以内のパーパットが決まるようになって、前よりは自信がついてきました。まだ緊張しますけど」と最良のストロークを手に入れた。また、使用するタイトリスト「プロV1x」を見ると、縦と横に複数のラインが書かれている。「6年ぐらい書いていますがとても構えやすい。ボールの線にパターのラインを合わせます。（向きは）これだよりです」。最良のストロークとブレないパター、そして長い間欠かさずに書き続けたボールのラインの三位一体が最大の弱点を最大の武器にしている。キャディバッグの中身は2週前と変更なし。今季からテーラーメイドとクラブ契約を結んでおり、テーラーメイドの最新モデル「Qi4D」もテスト中。感触は悪くないが実戦投入に向けて、6月に発売予定のフジクラ「26 VENTUS TR RED」を含めて様々なシャフトを使ってテストを行っているという。フジクラのプロ担当によると「26VENTUS TR REDの評価としては『ダウンスイングからトゥダウンする感じもなく、シャフトの捩れも少ないのでタイミングが取りやすい』という評価でした」と新シャフトも好感触。新シャフトとともに最新モデル投入も近いかもしれない。【高橋彩華の優勝セッティング】1W：テーラーメイド Qi35 LS（9度/スピーダーNXバイオレット 50-S）3W：テーラーメイド Qi35（15度/スピーダーNXバイオレット 50-S）7W：テーラーメイド Qi35（21度/スピーダーNXバイオレット 50-S）4、5U：テーラーメイド Qi35 MAX（23、27度/スピーダーTRハイブリッド 75- S）6〜PW：ミズノMizuno Pro 245（TRAVIL 85-S）50、54度：タイトリスト ボーケイSM10（TRAVIL 95-S）58度：タイトリスト ボーケイSM10（NS.PRO 850GHneo S）PT：テーラーメイド スパイダーツアーXBALL：タイトリスト プロV1xグリップ：パルマックス
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