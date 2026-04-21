元参院議員のガーシーこと東谷義和氏が2026年4月20日にインスタグラムを更新し、参院議員会館に招待されたことを報告した。

「ほんまはここに居てるはずやってんなー」

ガーシー氏は22年にNHK党（当時）から参院選に比例区で立候補して当選したものの、滞在先のドバイから帰国せずに登院拒否を続け、23年3月に除名処分となった。

除名に伴い、当時NHK党で現在無所属の齊藤健一郎氏が繰り上げ当選した。

ガーシー氏はインスタグラムに「今日は参議院議員会館にお呼ばれして、行ってきました」と報告した。齊藤氏の事務室名義の「参議院特別通行記章帯用証」を公開し、齊藤氏から「お呼ばれ」されたようだ。

また、「一度も来ることがなかった元々オレの部屋w 座り心地はまあまあやなw」とコメントし、議員事務室内の議員の椅子に座っている自身の写真を披露。「議員会館で登壇し、1時間ほどのトークをした後、齊藤くんや文久さんと記念撮影」と、齊藤健一郎参院議員と秘書の渡辺文久氏との3ショットも公開した。

ガーシー氏は「なんかほんまはここに居てるはずやってんなーと思うとえもかったなー笑笑」と感慨深そうに語り、「また顔だすわw」とつづった。