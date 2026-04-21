タレントのMEGUMI（44）がMCを務める20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。人気芸人の珍行動について語った。

この日はゲストに「とろサーモン」久保田かずのぶが登場。MEGUMIが「この間、道で見かけたんですよ」と話を切り出す場面があった。

「自転車乗ってらっしゃって。凄い世の中に絶望した顔で乗ってて。この人マジ普段からスゲーんだけどと思って」と回想。「これは一回会って話さなきゃいけないなと思った」と明かした。

「こう行ってて…またこっちに行って、またこっち来たから。もう正気の沙汰じゃないなと思って。これは嘘もない状況説明なんですよ。え、もう怖いんだけどってなった」とMEGUMI。久保田は「今の会話だけで言ったら街の変質者が来ただけ」「警察来るぞ！」とタジタジだった。

続けて「思い出した！あれはマスコミ。家の周りうろちょろしてて。俺が住んだ場所が悪いんですけど、家があって線路がある。ここに撮り鉄が集まる。カメラ持った（マスコミの）ヤツが紛れてるか分からんくて」と久保田。「だから睨んでたんだ線路のこと。そういうことか！そういうことなら理由が分かりました」と納得していた。