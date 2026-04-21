SUGAは「僕だけのニャンコ」、JUNG KOOKは「ドゥチョンク」J-HOPEがBTSメンバーを独特な表現で紹介

J-HOPEがBTSメンバーの近況について語った。

『Esquire Korea』YouTubeチャンネルでは4月19日、「J-HOPEが伝えたい希望とは？」という動画が公開された。

【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンス

この動画でJ-HOPEは、メンバーへの尽きない愛情や自身の新たな挑戦について率直に語っている。J-HOPEらしい愛着のこもったエピソードが次々と飛び出した。

BTSメンバーを連想させるキーワードを尋ねられたJ-HOPEは、まずリーダーの RM について「最近の僕の“笑いのボタン”みたいな存在。すごく面白い」と語った。さらに「昔はリーダーだから、雰囲気があって責任感のある姿を見せなきゃいけないという感じがあったけど、軍隊から戻ってきてからすごく面白くなった。本当に良さそうだし、楽そうに見える」とも話している。

続いてJINは「僕だけのデジモン」と表現。その理由について「最近一緒にデジモンのゲームをしているから」と明かした。またSUGAについては「僕だけの“ニャンコ”」と述べている。

（画像＝ユーチューブ）J-HOPE

JIMINに対しては「僕だけの“ガチャ”。ずっと回したくなるし、回すたびに新しいものが出てきそう。あの子を見ると本当におかしくなりそう」と愛情を見せ、笑いを誘った。

Vについては「最近の僕の飲み友達」と語りつつ、「実は一度しか一緒に飲んだことがない。僕はお酒があまり強くない」と告白。さらにJUNG KOOKについては「僕だけの“ドゥチョンク”（ドバイもちもちクッキー）。うちのJUNG KOOKは本当に大切な存在」と話した。

そんなJ-HOPEは最近、ドラムを習い始めたとも明かしている。「何かを新しく学ぶという感覚を久しぶりに感じた。皆さんも何でも挑戦してみてほしい。知らなかった何かがまた高鳴る瞬間があるかもしれない」と語った。

さらに「8ビートを習い始めたんだけど、手と足がバラバラに動くんだ」と実演しながら話し、途中で「忘れちゃった」と笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。