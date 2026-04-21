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家計の味方が指南「100万円修行」カードの選び方！あなたに最適な1枚はこれだ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【決済額別】年100万円以上決済する人におすすめなクレジットカード｜100万円決済修行系ゴールドカードの最適解はこれ！【PR】」を公開した。動画では、年間100万円以上決済する人向けに、近年増えている「100万円修行系」クレジットカードの選び方とおすすめの1枚をタイプ別に解説している。



「100万円修行系」カードは、年間100万円の利用で年会費無料やボーナスポイントが付与されるなど、実質1.5%以上の高還元が狙えるメリットがある。一方で、達成できないと年会費がかかり還元率も低いままといったデメリットも存在する。そのため、動画では「100万円使うことではなく、自分に合ったカードを選ぶこと」が重要だと語る。



動画ではまず、年間利用額にかかわらずシンプルにお得な「年会費完全無料＆基本還元率が高いカード」として、リクルートカードや三井住友カード（NL）などを紹介。



続いて、本題の100万円修行系カードを「総合型」「還元率特化型」「対象サービス＆優待補償特化型」「電車特化型」「航空マイル特化型」の5つのタイプに分類。例えば、総合型では「三井住友カード ゴールド（NL）」や「エポスゴールドカード」を挙げ、還元率だけでなくポイントの使い道やホテル・レストランの優待特典を詳細に比較している。



また、還元率特化型では、メルカリでの販売実績も集計対象となる「メルカード ゴールド」や、ポイントの使い勝手が向上した「JQセゾンゴールド」をピックアップ。さらに、交通系ICに特化したカードや、20代限定で圧倒的なマイル還元率を誇る「JALカードSuica CLUB EST」など、特定の用途で爆発的な還元率を叩き出すカードも多数紹介された。



生活圏でよく利用する店舗や交通手段、旅行の頻度によって、最もお得になるカードは大きく異なる。ただ漠然と「100万円利用」を目指すのではなく、自身のライフスタイルと決済の癖を的確に見極めることが、後悔しないクレジットカード選びの鍵となりそうだ。