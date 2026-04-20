「おいみゆき！」木下優樹菜の彼氏＆長女のやりとりに反響！ 「娘第一」「めっちゃナイスな関係」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月17日、自身のInstagramを更新。家族でサウナや温泉を楽しんだ様子を公開しました。
【写真＆動画】木下優樹菜の娘たちと仲良しな彼氏
また動画は、木下さんと次女が密着して歩いている後ろ姿です。画面外を歩いている長女の近くにハチが来たようで、「ねえやだもう おいみゆき！」と言っているのが聞こえます。それに対し「はい」と返事をする男性の声も入っています。
コメントでは「綺麗すぎて目眩が」「どれも素敵なショットと動画 最高すぎる」「おいみゆき はい！いい関係すぎる ユッキーナがしっかり娘第一にしてないとこうはならない」「めっちゃナイスな関係が音声から伝わります」「もう想像つきすぎてゲラゲラ笑える」「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」「かわいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】木下優樹菜の娘たちと仲良しな彼氏
「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」木下さんは「外にあるサウナと温泉に入っていたら 長女がtiktokを撮っていたらしく それをみつけた彼が 背景で邪魔してたら途中で気づいてりりな爆笑」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。写真は、緑豊かな山と川を背景にしたテラスに立つ長女の姿です。
コメントでは「綺麗すぎて目眩が」「どれも素敵なショットと動画 最高すぎる」「おいみゆき はい！いい関係すぎる ユッキーナがしっかり娘第一にしてないとこうはならない」「めっちゃナイスな関係が音声から伝わります」「もう想像つきすぎてゲラゲラ笑える」「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」「かわいい」と、絶賛の声が寄せられました。
「自然の中に自分たちだけの空間」15日の投稿では「and river 勝浦 自然の中に 自分たちだけの空間と 森林浴と川 視界 心 体 全てに栄養補給」と、今回訪れた場所を紹介していた木下さん。露天風呂を楽しむ様子などをまとめた動画を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)