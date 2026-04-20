元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月17日、自身のInstagramを更新。彼氏と長女の関係性がうかがえる動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

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元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月17日、自身のInstagramを更新。家族でサウナや温泉を楽しんだ様子を公開しました。

【写真＆動画】木下優樹菜の娘たちと仲良しな彼氏

「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」

木下さんは「外にあるサウナと温泉に入っていたら　長女がtiktokを撮っていたらしく　それをみつけた彼が　背景で邪魔してたら途中で気づいてりりな爆笑」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。写真は、緑豊かな山と川を背景にしたテラスに立つ長女の姿です。

また動画は、木下さんと次女が密着して歩いている後ろ姿です。画面外を歩いている長女の近くにハチが来たようで、「ねえやだもう　おいみゆき！」と言っているのが聞こえます。それに対し「はい」と返事をする男性の声も入っています。

コメントでは「綺麗すぎて目眩が」「どれも素敵なショットと動画　最高すぎる」「おいみゆき　はい！いい関係すぎる　ユッキーナがしっかり娘第一にしてないとこうはならない」「めっちゃナイスな関係が音声から伝わります」「もう想像つきすぎてゲラゲラ笑える」「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」「かわいい」と、絶賛の声が寄せられました。

「自然の中に自分たちだけの空間」

15日の投稿では「and river 勝浦　自然の中に　自分たちだけの空間と　森林浴と川　視界　心　体　全てに栄養補給」と、今回訪れた場所を紹介していた木下さん。露天風呂を楽しむ様子などをまとめた動画を掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)