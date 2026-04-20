自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、ケーキ作りに挑戦する15歳の息子・真輝さんの姿を公開し、注目を集めている。

【映像】生後2年以上入院した息子との2ショット（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母の当選を祝福する姿や、中学校の卒業式での親子ショットなど、日常の様子を発信してきた。

右半身まひの息子が左手でケーキを作る姿

4月19日にはブログを更新。「ある晩のこと、『ママ、おれは頭がいいから、ママがスマホしてないとき、ポチして買い物出来るよー』。不安になりスマホを確認したら、やっとった…スマホ用魚眼レンズを購入。それも同じものを4個」と、ネットショッピングにまつわるエピソードも明かした。

さらに「自立訓練もどき 炊飯器でのチョコレートケーキ、作ってます！」と、左手で器用にケーキを作る真輝さんの姿を公開。成長を感じさせる様子を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）