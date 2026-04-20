TBS井上貴博アナ、地震発生による特別編成で”つなぐ言葉”「音楽の力も大変重要になります」 江藤愛アナへのバトンに称賛の声続々
TBSは20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、番組の編成を変更。午後7時から放送予定だった『CDTVライブ！ライブ！』の放送を繰り下げ、『Nスタ』を延長した報道特別番組を編成し、メインキャスターの井上貴博アナウンサー、出水麻衣アナウンサーが、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。
【動画】貴重！TBS江藤愛アナが大分弁“初公開”
同番組では、地震発生直後から日本地図を表示し、津波の状況などを、専門家の話を交えながら速報として報じた。番組の最後には、井上アナが「枕元に常備薬などがあると避難をすぐに有効に行動に移せると思います」と話し、出水アナも「履きやすい靴を用意するとか」と補足。井上アナは「そして家族の間で少し話をする、『避難経路どこだったっけ？』『どこに避難するんだっけ？』とか…」と続けると、出水アナも「『明かりはどうしよう』とか」と続け、井上アナは「そういう話を少しずつしていただくことになるんですけど…」と話した。
そして「これが長い期間になっていきますと、心が疲弊しますし、体も疲弊していきます。そういったところを守りながら、周りと会話しながら、心をほぐしながらということになると思うんですけど…」と言い、「これは長くなりそうですし、この後もテレビもずっとお伝えすることになるでしょうし」と呼びかけ、「情報は意識的に取るときと意識的に離れるとき、少しそういったことも非常に重要になりますので、心と健康を保っていただきたいと思います。こういう時に音楽の力も大変重要になります。この後はCDTVをお届けします」と結んだ。
すると、この後を受けた『CDTVライブ！ライブ！』の司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）が、冒頭「きょう夕方4時53分の地震で津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えられると思いますし避難していらっしゃる方もいると思います。なにか情報が入りましたらすぐにお伝えしますし、少しでもみなさんがほっとした時間になるように音楽を届けて『ライブ！ライブ！』を届けていきたいと思います」と呼びかけた。
井上アナ、江藤アナ双方が被災地の様子に思いを馳せて視聴者とつながり、さらに両番組の放送をつないでいく様子に、SNSには「Nスタ(報道特番)→CDTVでの井上アナの一言、痺れた」「こういう時は音楽の力も必要になります」「正しい情報と心に寄り添う言葉 井上アナ、江藤アナ素晴らしいバトンタッチでした」「井上アナ、プロの仕事って感じやったよね〜お人柄もあると思うし」「井上アナから江藤アナへのバトンがお見事だった」「井上貴博アナから江藤愛アナへのバトンタッチ良すぎた」と称賛の声が相次いでいる。
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同番組では、地震発生直後から日本地図を表示し、津波の状況などを、専門家の話を交えながら速報として報じた。番組の最後には、井上アナが「枕元に常備薬などがあると避難をすぐに有効に行動に移せると思います」と話し、出水アナも「履きやすい靴を用意するとか」と補足。井上アナは「そして家族の間で少し話をする、『避難経路どこだったっけ？』『どこに避難するんだっけ？』とか…」と続けると、出水アナも「『明かりはどうしよう』とか」と続け、井上アナは「そういう話を少しずつしていただくことになるんですけど…」と話した。
すると、この後を受けた『CDTVライブ！ライブ！』の司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）が、冒頭「きょう夕方4時53分の地震で津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えられると思いますし避難していらっしゃる方もいると思います。なにか情報が入りましたらすぐにお伝えしますし、少しでもみなさんがほっとした時間になるように音楽を届けて『ライブ！ライブ！』を届けていきたいと思います」と呼びかけた。
井上アナ、江藤アナ双方が被災地の様子に思いを馳せて視聴者とつながり、さらに両番組の放送をつないでいく様子に、SNSには「Nスタ(報道特番)→CDTVでの井上アナの一言、痺れた」「こういう時は音楽の力も必要になります」「正しい情報と心に寄り添う言葉 井上アナ、江藤アナ素晴らしいバトンタッチでした」「井上アナ、プロの仕事って感じやったよね〜お人柄もあると思うし」「井上アナから江藤アナへのバトンがお見事だった」「井上貴博アナから江藤愛アナへのバトンタッチ良すぎた」と称賛の声が相次いでいる。