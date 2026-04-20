まもなくアル＆ヴェルが一部改良 予約注文開始はディーラー次第

トヨタの高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」は、長らく受注を停止するほどの人気を保っています。



そんなアルファード／ヴェルファイアが、まもなく一部改良するという情報が入ってきました。その真相を販売店に聞いてみました。

2023年6月21日、4代目となるアルファード、そして3代目のヴェルファイアがフルモデルチェンジされ発売されました。

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アルファードは「『快適な移動の幸せ』を極めること」をコンセプトとして開発したといいます。

そしてヴェルファイアは、ユーザーが求める「ヴェルファイアならでは」といったこだわりに応えるべく、ミニバンにおいても「運転する喜び」が感じられるために専用のサスペンションチューニングやボディ補強を施し、さらに専用のパワートレーンユニットを設定しています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm-1945mm、ホイールベースは3000mmと、堂々たるサイズです。

都市部での利用されることを考慮し、一般的な機械式駐車場の制限サイズ（全長5000mm×全幅1850mm以下）に収まるボディサイズを維持しつつ、堂々としたスタイルを実現している点はさすがトヨタが誇る高級ミニバンというべきでしょう。

発表当初のパワートレインは、2.5リッター4気筒（アルファードのみ）と2.4リッター4気筒ターボ（ヴェルファイアのみ）のガソリンエンジン車2タイプと、2.5リッターハイブリッド車（HEV）という設定。

そして2024年12月に、2.5リッターのプラグインハイブリッドシステムを搭載したPHEVが追加され、さらにこのとき、車両価格510万円（2WD・消費税込み）の最廉価グレード「ハイブリッドX」も追加設定。ユーザーの選択肢の幅を広げています。

ファミリー層のユーザーから支持されるだけでなく、要人や企業の代表といったVIPを乗せて移動するハイヤーとしてのニーズにも応えられる高級車として欠かせない存在となっています。

そして現行モデルがデビューしてから約2年半となる2026年6月頃をめどに、一部改良モデルが登場する予定です。

今回の一部改良では外観に大きな変更はなく、グレードの見直し、ボディカラーの変更およびセキュリティ機能の強化が主のようです。

まず、ハイブリッド車のベースグレードとして2025年1月に追加されたXが廃止され、より装備が充実した中級モデルの「G」が新たに設定される見込みです。

内装については、シルバー加飾が施されている部分を、より高級感のあるブロンズへと変更する見込みです。

そして高級車オーナーにとって朗報といえるのが、スマートキーの精度を向上させることで「リレーアタック」による盗難を防ぐ機能が導入されるようです。

そして、長らく受注停止状態だったのが、この一部改良を機に予約注文が再開されるという情報も。

ディーラーに寄せられている反響について、4月中旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「当店にも、アルファードおよびヴェルファイアの一部改良についての情報が届いております。ただ、現時点では予約注文は開始されておりません。

最近の傾向として、発表より少し前に予約を開始することが多いので、どうしても手に入れたいという場合は、事前にディーラーに連絡を入れてもらうように頼んでおくと良いかもしれません」

同じタイミングで、関西エリアのトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「アルファードおよびヴェルファイアの一部改良は確定しているのですが、予約はまだ始まっていない状況です。

ただし、販売会社が異なると（一例として「トヨタ店」と「ネッツ店」）予約注文のタイミングが変わってくる可能性があります。

いち早く…という場合は、他の販売会社さんにも問い合わせてみてください」

事実、ネット記事を見て予約注文が可能かという問い合わせが増えているそうです。

争奪戦が予想されるので、確実に注文枠を確保したい場合は、（日ごろから付き合いのあるディーラーがあれば別ですが）いくつかのディーラーに問い合わせてみた方が良さそうです。