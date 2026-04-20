【あすから】チュ・サンウク、波乱万丈に満ちた生涯を演じる 『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』、放送スタート＜キャスト・相関図・あらすじ＞
俳優のチュ・サンウクが主演を務める『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』（全36話）が、あす21日（後5：00〜）よりBS日テレで放送される。（以降、毎週月〜金 後5：00〜※2話連続放送）
【画像】『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』相関図
同作は『不滅の恋人』『善徳女王』がチュ・サンウク主演を務める韓国時代劇。優れた頭脳と判断力に加え、目的を成し遂げるための冷徹さも備える太宗イ・バンウォンの波乱万丈に満ちた生涯を描く本格歴史超大作となっている。
■あらすじ
1388年、高麗。遼東征伐に向かったイ・ソンゲ将軍は、明との戦に納得できず開京に引き返す。これに憤慨したウ王は、開京にいるソンゲの一族を捕らえるよう命じる。しかし、五男のバンウォンは機転を利かせて２人の母と家族を連れて東北面に逃げるのだった。一方、王宮に迫ったソンゲはウ王の側近を倒し、開京を陥落させる。そして父や兄たちと無事再会したバンウォンは父の力になりたいと申し出るが、ソンゲはバンウォンを登庁させ突き放すような態度を取る。そして、ソンゲが高麗の権力を掌握し、ウ王は廃位に。しかし、ウ王はソンゲ暗殺の計画を立てていた。それを知ったバンウォンは…。
■スタッフ
演出：キム・ヒョンイル
脚本：イ・ジョンウ
■出演者
チュ・サンウク、キム・ヨンチョル、パク・ジニ、イェ・ジウォン、オム・ヒョソプ 他
【画像】『韓国時代劇 太宗イ・バンウォン〜龍の国〜』相関図
同作は『不滅の恋人』『善徳女王』がチュ・サンウク主演を務める韓国時代劇。優れた頭脳と判断力に加え、目的を成し遂げるための冷徹さも備える太宗イ・バンウォンの波乱万丈に満ちた生涯を描く本格歴史超大作となっている。
1388年、高麗。遼東征伐に向かったイ・ソンゲ将軍は、明との戦に納得できず開京に引き返す。これに憤慨したウ王は、開京にいるソンゲの一族を捕らえるよう命じる。しかし、五男のバンウォンは機転を利かせて２人の母と家族を連れて東北面に逃げるのだった。一方、王宮に迫ったソンゲはウ王の側近を倒し、開京を陥落させる。そして父や兄たちと無事再会したバンウォンは父の力になりたいと申し出るが、ソンゲはバンウォンを登庁させ突き放すような態度を取る。そして、ソンゲが高麗の権力を掌握し、ウ王は廃位に。しかし、ウ王はソンゲ暗殺の計画を立てていた。それを知ったバンウォンは…。
■スタッフ
演出：キム・ヒョンイル
脚本：イ・ジョンウ
■出演者
チュ・サンウク、キム・ヨンチョル、パク・ジニ、イェ・ジウォン、オム・ヒョソプ 他