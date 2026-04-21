この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新幹線の駅直結なのに「生きる廃墟」に？その解説から見えたのは好立地が招いたまさかの落とし穴だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【1階なのにテナントゼロ…】一日10万人が使う新幹線の駅直結なのに…ほぼ閉鎖で「失敗」したと言われる巨大商業施設の正体【ゆっくり解説】」を公開した。新神戸駅に直結する商業施設「コトノハコ神戸」が直面している厳しい現状と、その背景にある歴史的、かつ構造的な要因について解説している。



動画の前半では、新幹線の駅直結という好立地でありながら、フロアの大部分が閉鎖されている現状を紹介する。かつては華やかな都市型ホテルや商業施設として開業したものの、現在では「生きる廃墟」と呼ばれるほど閑散としており、営業している店舗はごくわずかである。



中盤では、この施設が衰退した理由として3つのポイントが挙げられた。第一に、建設を主導したダイエーがバブル崩壊と阪神・淡路大震災によって大きな打撃を受け、経営不振に陥ったこと。これによりテナントの撤退が相次いだ。第二に、複雑な動線と構造上の欠陥だ。改札からの移動距離が長く、「迷宮みたいな印象を受ける」と語られたように、施設内の使いにくさが客離れを加速させた。第三に新神戸駅自体が「通過点」として認識されていること。地下鉄を使えばわずか2分で商業の中心地である三宮に到着するため、わざわざ駅直結の施設に立ち寄る理由がないという。



動画の終盤では、2.5次元舞台の専用劇場など、一部で集客力を持つ施設が存在することに言及。話者は現在の状態を「未完成な空間」であり、「何にでも変われる余白」が残されていると定義した。立地の良さを活かし、新たな可能性を見出せるのか、知的好奇心を満たす内容で締めくくっている。