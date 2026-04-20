「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在でＩＮＰＥＸ<1605.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



２０日の東証プライム市場でＩＮＰＥＸが反落。先週末１７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１０．８４ドル安の１バレル＝８３．８５ドルと急落した。一時、８０．５６ドルまで値を下げた。イランのアラグチ外相が１７日、「停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるように完全に開放する」とＳＮＳに投稿したことを受け、原油相場は急落した。しかし、１８日にはイラン革命防衛隊がホルムズ海峡の再封鎖を表明。これを受け、週明け２０日の日本時間朝方に一時１バレル＝９１ドル近辺と先週末の急落から一転して急反発した。ＩＮＰＥＸの株価は原油価格の急騰を背景に３月に４９５５円の最高値をつけたが、その後は調整局面となっている。足もとでは株価の伸び悩みを嫌気する売りも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS