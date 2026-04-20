【2026年GW】コダックアパレル、4月22日よりMIYASHITA PARKにて期間限定ポップアップを開催

ライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダックアパレル）」は、2026年4月22日（水）〜5月18日（月）まで、MIYASHITA PARKにて期間限定ポップアップストアをオープンする。

同ブランドは韓国を中心にアジアで100店舗以上を展開し、Kodakの豊富なアーカイブを現代的に再解釈したデザインで支持を集めるライフスタイルブランド。日本では2025年5月に東京・原宿に旗艦店をオープンして以降、国内においても存在感を高めている。

今回の出店は、ショッピング・飲食・カルチャーが融合するMIYASHITA PARKの立地特性を活かし、観光や外出の合間に気軽に立ち寄れる新たな接点として展開。

国内顧客に加え、インバウンドを含む幅広い来場者に向けてブランドの魅力を発信していく。今後の国内における複数展開も視野に入れ、さらなる顧客接点の創出を図る。

店頭では、2026年SSコレクションを中心に、Kodak Apparelを象徴するアイテムが豊富にラインナップ。さらにオープンを記念し、“持ち歩けるカメラ”「CHARMERA（チャーメラ）」の数量限定販売や本ポップアップ限定のノベルティも用意。ここでしか体験できない特別な価値を提供する。

【ポップアップストア概要】

期間：2026年4月22日（水）〜2026年5月18日（月）会場：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 2階 POP UPエリア営業時間：11:00〜21:00

Kodak Apparel HPhttps://kodak.hilightbrands.jp/

韓国公式Instagramhttps://www.instagram.com/kodakstyle_kr

日本公式Instagramhttps://www.instagram.com/kodakstyle_jp