日曜夜9時からTBSで放送中の堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。

【写真】才能あふれる親子

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

作曲家のマネジャー

作曲家のマネジャー・坂本昊（さかもと・そら）…玉森裕太さん

山口智子さん演じるアート作家・坂本広江の息子。音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている。

幼少期から音楽が身近にあったことがきっかけで、独学でピアノを始め自作のメロディーを奏でるなど音楽一筋で育つ。

作曲家志望で音大を卒業するも周りとの才能の差を感じ始め挫折し、どこか満たされない日々を悶々と過ごしている。

堤さん演じる伍鉄や車いすラグビーとは全く接点がないように見えるこの親子は、果たして物語にどのように関わってくるのか。

玉森裕太さんコメント

たくさんの方に共感していただけるように全力で尽くしていきたいと思っています。

母との空気感だったりは演じていても面白かったので映像で伝わってくれたらいいなと思っています。

あとは昊がどう周りの人たちと関わっていくのか見守ってくれたら嬉しいです。

車いすラグビーというスポーツを通してたくさんのドラマがあります。

それぞれの熱だったり葛藤だったりたくさんの感情が動くドラマだと思うので是非ご覧ください！