Netflixシリーズ「ザ・ボローズ」：5月21日(木)より世界独占配信

Netflixは、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務める新シリーズ「ザ・ボローズ」を、5月21日から世界独占配信する。配信を前に、冒険の始まりを予感させるティザー予告編が公開された。

高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解な現象や、住人たちを襲う未知の生物に翻弄されながらも、街に隠された秘密に迫っていく“シニア版ストレンジャー・シングス”とも呼べる作品。マット・ダファーとロス・ダファーが設立した製作会社・ Upside Down Picturesによる新シリーズでもある。

Netflixシリーズ「ザ・ボローズ」：5月21日(木)より世界独占配信

老後の快適な暮らしのために人工的に作られた居住地「ボローズ」。そこでは、引退した高齢者たちがただ死にゆくのを待つのではなく、新たなコミュニティを築き、楽しみを見つけ生活を謳歌していた。

そこに新たに加わることになったのが、妻を亡くした男サム。しかし彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲い掛かるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。

さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎は一層深みを増す。

『ザ・ボローズ』予告編 - Netflix

解禁された映像にはサムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。

ダファー兄弟は本作について、「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子供たちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」とコメント。

また、クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟と共に作り上げた本作について「この作品で彼ら(ダファー兄弟)は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」としている。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」：4月23日(木)より世界独占配信

また、ダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作アニメーション「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」も4月23日から世界独占配信される。

舞台は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」では描かれなかった物語の空白期間、1985年の冬のホーキンス。オリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスが町を恐怖に陥れている超常現象の謎を解き明かし、住人たちを救うため、新たな怪物に立ち向かう物語。