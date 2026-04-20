ジェスチャーは少し誇張するぐらいが丁度いい！？ 非言語コミュニケーションで信頼性をアップさせる！【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

表情＆ジェスチャーで信頼性が格段にアップ !

「人はコミュニケーションの大半を非言語で行っている」と言われています。言葉だけでなく、表情やジェスチャーを交えて、思いを伝えてみてください。少し誇張するぐらいがちょうどいいサジ加減です。伝わる度合いが格段にアップするでしょう！

ジェスチャーに思いを込めよう

会話をしているとき、「いいですね！」と言っている相手の表情が曇っていたら「本当にいいと思ってる？」と疑いの気持ちが膨らみます。「面白そう！」と言いながら、スマホやペンをいじっていたり、よそ見をしたり、キョロキョロしながら髪や顔を触っていたら「ムムッ！」と思いますよね？

私たちは、言葉だけでなく表情やしぐさなども含めて、相手の本音を読み取っています。つまり、「表情やジェスチャーでも伝えよう」という意識を持つことで、わかりやすさと信頼性が格段にアップするのです。

相手の気持ちになって、どうすれば伝わりやすくなるかを考えることが肝心です。会話の内容に合わせた表情、ジェスチャーを取り入れてみましょう。

有効なジェスチャーはこれ !

印象が悪い！”ムダなジェスチャー”もチェック

□よそ見をする □スマホやペンをいじる □小刻みに動く □腕を組む □やたら髪や顔をいじる □キョロキョロする

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗