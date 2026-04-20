卓球女子五輪2大会連続メダリストの福原愛（37）が4月17日「このたび、無事に出産いたしました」と、出産を公式サイトで発表した。

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福原は2016年9月にリオ五輪台湾代表の江宏傑氏と結婚。17年10月に第1子、19年4月に第2子が誕生。その後、21年に江氏と離婚し、裁判を経て共同親権の形で和解。昨年12月には日本人の一般男性と再婚。紆余曲折を経ての第3子誕生に対しては祝福の声がネット上に上がっているが、その一方で、Xには《共同親権を持ちながら今回の子供 と同時並行で同じ愛情を注ぐことって可能なのか？》と再婚に懐疑的な声もある。

「21年の江氏との離婚ですが、それと前後して、福原さんは同年3月に今回の再婚相手とのデートを報じられ、『不倫疑惑』が持ち上がりました。おめでたい話ですが今回の再婚には賛否両論が巻き起こっています」（週刊誌記者）

「子はかすがい」という言葉があるように、出産は夫婦の絆にはプラスになりこそすれマイナスにはならないはずだが、福原の今後について、「夫婦仲というよりも、子供についての情報発信の今後がやや不安」と語るのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「福原さんは2024年にTikTokのアカウントを開設し、これまでに複数回投稿を行っていますが、その内容は『全身ピンクの服装でダンスをする踊ってみた動画』や『センシティブの警告がついてしまったハロウィン仮装動画』といった奇抜な投稿をしたことがあり、《弾けすぎ》といった声を浴びてきました。このため、第3子誕生の喜びで勢い余ってSNSに投稿してしまう、なんてことにならないといいのですが…」

何を投稿するかは自由だが、勢い余った投稿だけはしないよう心掛けてほしいものだ。

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