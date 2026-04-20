宿泊予約サイトでは安かったのに、現地で入湯税などが追加されました。”ホテル・旅館”の「表示外費用」には何がある？

代表的な表示外費用「入湯税」とは

入湯税は、温泉地の環境整備や観光振興を目的として自治体が課す税金です。温泉に入る宿泊客に対して課されるもので、金額は一般的に1人あたり150円程度が多いですが、地域によって異なる場合があります。

この入湯税は、予約サイトの表示価格に含まれていないことが多く、現地で別途支払う必要があります。特に温泉旅館やスパ施設付きホテルではほぼ必ず発生するため、事前に確認しておくことが大切です。



宿泊税・観光税も見落としがち

東京都や大阪市、京都市など一部の自治体では「宿泊税（観光税）」が導入されています。これは宿泊料金に応じて課税されるもので、数百円程度が追加されることが一般的です。

例えば東京都では、1泊の宿泊料金が一定額以上の場合に課税される仕組みになっています。これも多くの場合、予約時の表示料金には含まれておらず、現地で支払うケースがあるため注意が必要です。



リゾートフィーやサービス料

海外ホテルでよく見られる「リゾートフィー」ですが、日本国内でも一部のリゾートホテルでは類似の費用が発生することがあります。これはプールやジム、Wi-Fiなどの施設利用に対する料金で、宿泊費とは別に請求される場合があります。

また、高級ホテルや旅館では「サービス料」が加算されることがあります。通常は宿泊料金に含まれているケースが多いものの、プランによっては別途加算されることもあるため、料金内訳の確認が重要です。



食事・アメニティの追加料金

素泊まりプランで予約した場合、朝食や夕食を現地で追加すると別料金が発生します。これ自体は当然ですが、事前に料金を把握していないと「思ったより高い」と感じることがあります。

さらに、子どもの食事や布団、ベビーベッドなども追加料金の対象になることがあります。特に「添い寝無料」と記載されている場合でも、食事や寝具は別料金になるケースが多いため注意が必要です。



駐車場代や施設利用料

車で訪れる場合、駐車場代が別途必要になることがあります。都市部のホテルでは1泊あたり数千円かかることも珍しくありません。一方、地方の宿泊施設では無料の場合もあるため、事前確認が重要です。

また、貸切風呂やスパ、ジム、アクティビティなどの利用には追加料金が発生することがあります。これらは任意利用ですが、利用を予定している場合は予算に含めておくと安心です。



キャンセル料や時間外料金にも注意

表示外費用とは少し異なりますが、キャンセル料やチェックアウト延長料金も見落としがちなポイントです。キャンセルポリシーに基づき、直前のキャンセルでは宿泊料金の一部または全額が請求されることがあります。

また、チェックアウト時間を過ぎた場合の延長料金や、アーリーチェックインの追加料金も発生することがあります。これらも事前に確認しておくことで、予期せぬ出費を防ぐことができます。



事前確認でトラブルを防ぐ

表示外費用によるトラブルを防ぐためには、予約時の「注意書き」や「料金に含まれないもの」の項目をしっかり確認することが重要です。特に小さな文字で記載されていることも多いため、見落とさないよう注意しましょう。

また、不明点があればホテルに直接問い合わせるのも有効です。事前に総額の目安を把握しておくことで、安心して宿泊を楽しむことができます。



まとめ

宿泊料金は一見シンプルに見えても、実際には入湯税や宿泊税、駐車場代、追加サービス料など、さまざまな表示外費用が存在します。これらは施設や地域によって異なるため、事前の確認が欠かせません。表示価格だけで判断せず、総額を意識してプランを選ぶことが、満足度の高い旅行につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー