１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８６８ドル高 ナスダック１３連騰 １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８６８ドル高 ナスダック１３連騰

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１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８６８．７１ドル高の４万９４４７．４３ドルと大幅続伸した。中東紛争の終結期待が高まり、米原油先物相場が大きく水準を切り下げた。これを受けて投資家のリスク許容度が高まり、主力株への買いを誘った。なお、その後にイランはホルムズ海峡の再封鎖を発表。日本時間２０日で米株価指数先物は下落している。



キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ホーム・デポ＜HD＞が堅調推移。オートリブ＜ALV＞やロイヤル・カリビアン・クルーズ＜RCL＞、カーニバル＜CCL＞が高い。一方、シェブロン＜CVX＞やエクソン・モービル＜XOM＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は３６５．７７ポイント高の２万４４６８．４８と１３日続伸した。アップル＜AAPL＞やテスラ＜TSLA＞が買われ、マイクロストラテジー＜MSTR＞が急伸した。半面、ネットフリックス＜NFLX＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS