4月20日よりフジテレビ（関東ローカル）にて放送開始される、秋田汐梨と池田匡志がW主演を務める連続ドラマ『share』の第1話・第2話あらすじと新場面写真が公開された。

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原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミック。累計発行部数30万部を突破しており、国内最大級の電子書籍ストア『コミックシーモア』のレビュー評価で4.4の高得点を獲得している。

夢もやりたいこともない女子高生・日下はるは、バイト先に客として来た青年・藤原理央のことがなぜか気になる。勢いで彼が住むシェアハウスを訪れてここに住みたいと告げると、理央は「僕のこと男として好きにならないでね」と条件付きで同居を快諾。同じ部屋で一緒に寝て、眠る理央にこっそりキスもする。日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、彼の隣にいるために想いを隠すと決意するはるだったが……。はると理央の曖昧だけど不思議と心地の良い関係が、静かに動き出す。

秋田が演じるのは、ゲイの青年を好きになり、悩み苦しみながらも成長していく女子高生・日下はる。池田が、孤独を抱えつつも、常に自然体で優しいゲイの青年・藤原理央役を演じる。

第1話では、高校生・日下はる（秋田汐梨）は、母親の再婚をきっかけに自分の居場所を失ったように感じていた。そんなある日、アルバイト先のカフェにやって来たゲイの青年・藤原理央（池田匡志）になぜか強く惹かれ、 彼の住むシェアハウスに押しかけて同居を懇願する。空室はなかったが、「男として好きに ならない」という条件付きで理央と同じ部屋で暮らし始めることに……。

また、第2話では、同居して早々、寝ぼけた理央にキスをされたはる。衝撃的な朝を迎え、気づけば理央のことばかり考えてしまう。“好きになってはいけない人”を好きだった経験から、はるは人を好きになることに臆病になっていた。そんな中、理央のセフレである岩倉智則がシェアハウスを訪れる。はるに高圧的な態度を取り、見せつけるように理央にキスをして……。

あわせて、W出演の秋田と池田、主題歌を担当したtheIndigoからコメントが到着。また、原作者の三つ葉優雨からはコメントとともに描き下ろしイラストが寄せられた。

■コメント・秋田汐梨（日下はる役）はると理央は一線を越えられない関係の中で、お互いがどう接して、どう想い合っていくのか、本当に美しく繊細に描かれています。理央のことを好きになってはいけない、好意を抱いていることを感じ取られてはいけない、そんなはるの複雑な心情を丁寧に演じました。二人の関係がどう変化し、どういう結末を迎えるのか、ぜひ見届けてください。

・池田匡志（藤原理央役）理央として、はるが成長していく様子を心から感じることができました。それが映像に出ているので、皆さんにも一緒に感じていただけたら嬉しいです。理央は思わせぶりなことを自然体でしてしまう人で、それが本当に難しくて。女性に唐突に「かわいい」と言ったりするような、一見するとキザに聞こえてしまう言葉が多いので、そこをどのように伝えていくかが全部を通してとても難しかったです。ナチュラルに人たらしの人はたくさんいますけど、理央もそんなキャラクターで、演じるのがとても難しかったです。ぜひそこも見てください。はるの成長と、理央の距離感、その関係性を最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

・三つ葉優雨（原作者）約7年前の作品にドラマ化のお話をいただいた時は、本当に驚き嬉しく思いました。その後脚本監修をさせてもらう中で、この作品を通して自分は何を伝えたかったのかをより深く、客観的に考えることになりました。私が作品作りの中で常にテーマとしているのは、人の心をリアルに描くことなのですが…。ドラマ…実際に俳優さんが…演じてくださる……リアルすぎる…‼ と、撮影見学させていただいた時に脳が大混乱しました。そしてそれ以上に、このドラマに携わって下さった方々の熱意と愛を感じられる現場に感動しました。作品と真摯に向き合い、心を込めて作って下さったことに感謝いたします。大切なものがいつまでも胸にキラキラと残る…そんな作品です…！

・the Indigo タオカ ミキ（主題歌）the Indigoのデビュー曲「BLUE」が生まれてから長い月日を経て、時を巡り『share』を原作とした恋愛ドラマとともに、再びこの曲が響くことを、夢の続きを見ているような気持ちで受け止めています。この曲が登場人物たちの旅立ちや大切な思い出のそばに、静かに寄り添えたら嬉しいです。今あらためて聴くと、とても個性的で、こんな自由な場所から始まっていたのだと気づかされました。関わってくださったすべての方に感謝しています。（文＝リアルサウンド編集部）