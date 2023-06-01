SixTONES松村北斗の“こだわりの街”が初公開!?『ぽこ あ ポケモン』新TVCMが4月24日より全国放送開始

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Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のTVCM第2弾が完成。4月24日より、松村北斗、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が出演する新TVCMが全国放映開始される。

■松村の街を初公開！ こだわりの街をみんなでつくる“ぽこっと、まちづくり”

今回のTVCM（「みんなでつくる、松村さんの街。篇」）では、第1弾TVCMで指原と狩野の街から刺激を受けた松村がつくった街を初公開。松村の街を舞台に4人が協力して建物をつくり、街がより華やかになっていく。ゲーム中に「ここは任せて！」「ナイスアイデア！」と自然と発せられる掛け合いは、みんなでプレイをするからこその醍醐味や、楽しく盛り上がっている様子が伝わるTVCMとなっている。

■『ぽこポケ』のマルチプレイを経て培った絆で、4人が挑戦したいこととは

今回は4人に、実際に『ぽこ あ ポケモン』をプレイしてもらった。インタビューで『ぽこ あ ポケモン』をプレイした感想を聞かれた松村は、「ソロプレイとマルチプレイで醍醐味が変わります。マルチプレイをしていると、自分が持っているアイテムを人に見せたいという気持ちが出てきます」とマルチプレイの魅力をコメント。指原は「尋常じゃないぐらい楽しかったです。何もない街をゼロからつくるのがいい」と心を躍らせていた。MAHINAは「やっぱり数人でプレイすることで早く建物をつくることができるっていうのが素晴らしいところだなと思いました」、狩野は「世代や仕事のジャンルが違ってもフラットに遊べます」と、それぞれの視点でゲームの楽しさを話してくれた。

また、「4人で協力してやってみたいこと」という質問に対して、松村と指原は「ユニットを組んでライブをしたいです」と声を揃え、MAHINAは「みんなで試行錯誤して料理を作ってみたいです」、狩野は「4人で脱出ゲームなどの謎解きに挑戦したいです」と個性豊かなアイデアを出してくれた。

■「みんなでつくる、松村さんの街。篇」CMストーリー

ゼロから街づくりに挑戦し、自身の街を完成させた松村。完成した街を披露するため、指原、MAHINA、狩野の3人を自分の街へ招待する。まず案内したのは、大きなモンスターボール型の広場。ユニークなデザインに、狩野からは思わず「センス～！」という声が上がる。

続いて訪れた「おひるねの森」では、MAHINAから「かわいい～」と歓声も上がり、癒やしの空間に和やかな空気が広がった。そんな街の一角には、まだ未完成の場所が。松村は、自身の“推しポケモン”である「ウツボット」のための場所をつくっていると明かし、推しへの愛を語る。

続くシーンでは、そんな松村の想いを叶えるため、4人でウツボットのすみかづくりに挑戦。「ここは任せて！」「いいね！」と会話を弾ませながら、力を合わせて街づくりが進んでいく。かわいい家具が並び、自然に囲まれたリゾートのような空間が完成すると、ウツボットだけでなく他のポケモンたちも集まり、にぎやかな雰囲気に。最後には「みんなでつくるのも良いなぁ」と余韻に浸る松村。仲間とゆっくり協力しながら楽しめる、マルチプレイの魅力が伝わるCMに仕上がっている。

■撮影エピソード

CMの合間に実際に『ぽこ あ ポケモン』をプレイした4人。松村は、どのアイテムで飾り付けをするかを真剣に悩む姿を見せたり、指原は新たな景色を発見したりと、ふたりで協力しながら街づくりをする場面も。つくった街に思わず「かわいい～」と声が上がっていた。狩野は、自身の街のこだわりを説明しながら案内。途中、空飛ぶカイリューに“へんしん”できることを知ったMAHINAは、「すごい、めっちゃいいじゃん！」と狩野と盛り上がっていた。