敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。5試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。佐々木朗希投手は今季初勝利をかけて先発する。

前日18日（同19日）の同戦では9回に右前打を放ち、日本人最長を更新する50試合連続出塁を記録。1900〜1901年ウィリー・キーラーに並び、球団歴代3位となった。

標高が高く打球が飛びやすいとされるクアーズフィールドでは、昨年6月24日（同25日）に日米通算300号本塁打を達成した。通算22試合出場で84打数32安打の打率.381、7本塁打、20打点と相性はいい。

佐々木は前回12日（同13日）の本拠地・レンジャーズ戦で4回5安打2失点。勝ち負けはつかなかった。ここまで今季は3試合登板で0勝2敗、防御率6.23。

ロッキーズはマイケル・ローレンゼン投手が先発する。今季は5試合登板で1勝2敗、防御率8.10。前回14日（同15日）の敵地・アストロズ戦では2回2/3で6安打2失点で黒星を喫した。昨季は27試合に登板して7勝11敗、防御率4.64。（Full-Count編集部）