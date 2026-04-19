音田雅則、2026年7月にSony Music Labelsよりメジャーデビュー
京都出身、23歳のソロアーティスト・音田雅則が、Sony Music Labelsからメジャーデビューすることを発表した。
発表が行われたのは4月19日（日）に行われた＜音田雅則 4th One Man Live “Contrast”＞の東京会場・Zepp DiverCity公演のステージ上にて。さらにプレデビューシングル「omoi」をリリースすることや、東名阪札福と台湾含む初の全国ツアー＜音田雅則 One Man Tour 2026 ”Hiraeth”（ヒラエス）＞の開催、音田雅則オフィシャルファンクラブ・FC OTODA開設など立て続けに今後の活動が発表され、音田雅則23歳の誕生日となったメモリアルなステージでの発表に、会場はオーディエンスから祝福の歓声に包まれた。
音田雅則は、リスナーの心に寄り添う抒情的な歌詞とメロディーと美しい歌声が共感を呼び、2022年に投稿した姉の結婚式のために作ったオリジナル楽曲「ウエディング」、2023年にリリースした「fake face dance music」の2曲が1億再生を突破。2024年にはSpotifyが躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR: Early Noise 2024」に選出されている。
5月27日にリリースとなるプレデビューシングル「omoi」は、以前からリリースを待ち望まれていた都会的でクールなミディアムチューンだ。本日より新ビジュアルも公開され、今後の展開にも注目が集まる。
■Pre-Debut Single「omoi」
2026年5月27日リリース
■＜音田雅則 One Man Tour 2026 ”Hiraeth”＞
10/2（金）福岡 / BEAT STATION
10/12（月・祝）大阪 / なんばHatch
11/3（火・祝）名古屋 / ダイアモンドホール
11/22（⽇）台北 / SUB LIVE
12/6（⽇）札幌 / 札幌近松
12/11（⾦）東京 / Zepp Haneda (TOKYO)
2026/4/19 (日) 21:00よりFC限定最速先行開始（国内公演のみ）
https://fcotoda.com/about/
■音田雅則オフィシャルファンクラブ・FC OTODA（エフシーオトダ）開設
ライプチケット最速先行受付、 FC限定グッズ、本人の撮りおろし写真投稿、コラム、ラジオ、限定配信ライブ、誕生日メッセージ。
さらに年間会員FC OTODA PREMIUM限定で、音田雅則の未発表デモ公開、ライプ映像限定公開、すべてのFCコンテンツのアーカイプ視聴も。
ここでしか得られない様々な特典が盛り沢山。
そして、初の全国ツアー One Man Tour 2026 “Hiraeth” FC OTODA限定 最速先行受付開始。
また、オープンから1か月以内(4/19~5/18 23:59まで）に「FC OTODA PREMIUM （年額プラン）」へ
ご入会いただいた方全員にステッカ ーをプレゼントする早期入会キャンペーンもスタート。
さらに、抽選で100人に1人の割合で直筆サイン入りのステッカーをお届け。
https://fcotoda.com/about
関連リンク
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