■音田雅則オフィシャルファンクラブ・FC OTODA（エフシーオトダ）開設

ライプチケット最速先行受付、 FC限定グッズ、本人の撮りおろし写真投稿、コラム、ラジオ、限定配信ライブ、誕生日メッセージ。

さらに年間会員FC OTODA PREMIUM限定で、音田雅則の未発表デモ公開、ライプ映像限定公開、すべてのFCコンテンツのアーカイプ視聴も。

ここでしか得られない様々な特典が盛り沢山。

そして、初の全国ツアー One Man Tour 2026 “Hiraeth” FC OTODA限定 最速先行受付開始。

また、オープンから1か月以内(4/19~5/18 23:59まで）に「FC OTODA PREMIUM （年額プラン）」へ

ご入会いただいた方全員にステッカ ーをプレゼントする早期入会キャンペーンもスタート。

さらに、抽選で100人に1人の割合で直筆サイン入りのステッカーをお届け。

https://fcotoda.com/about