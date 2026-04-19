ファッションメディア「ＪＪ」の５０周年記念イベント「ＪＪ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｆｅｓｔ ２０２６」が１８日〜１９日の２日間に渡って神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催された。

この日は音楽、ファッション、トークが一体となったスペシャルな企画を展開。１９日のＭＣはタレントで美容家のアレン様と、元トンツカタン」の森本晋太郎が務めた。

オープニングはお笑いタレントのＡＭＥＭＩＹＡ。「１つ目は日本武道館。２つ目は東京ドーム。３つ目はぴあアリーナＭＭ。いっぱい歌っていいですか！？」と呼びかけながらも、持ちネタの「冷やし中華はじめました」の１曲に魂を注いで歌い上げた。

「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」からはＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの３組が登場。「かわいいだけじゃだめですか？」や「倍倍ＦＩＧＨＴ！」などの人気曲で会場を盛り上げた。また、ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」も話題沸騰中の「盛れ！ミ・アモーレ」などで観客の視線を釘付けにした。

Ｋ―ＰＯＰの「Ｋｅｐ１ｅｒ」や「ＮＣＴ」のＹＵＴＡらも出演。日本デビュー１５周年を迎える「２ＰＭ」のＣＨＡＮＳＵＮＧは「皆さん調子はどうですか？良い感じ？」と流暢な日本語でファンと交流した。

他にも「ＰＵＦＦＹ」や「ａｄｅｉｕ」（上白石萌歌）、「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」などもライブパフォーマンスを披露した。