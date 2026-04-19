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「意外と知らない？」態度の悪い名医をイライラさせない絶対NG行動と味方にする裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が「【警告】態度の悪い「クセ強名医」の地雷を踏んでませんか？絶対NG行動と、味方にする裏ワザ。」を公開した。動画では、ひかつ先生が態度の悪い名医との上手な付き合い方や、医師を味方につけるための具体的な方法について解説している。



動画の冒頭で、性格が悪く態度の悪い名医に対しては「相手をイライラさせない」ことが重要だと説明。話が長く要点がまとまっていない患者は医師を苛立たせるため、短く要点を伝えることが求められるという。具体的には「今日は2点相談したいです」と最初に宣言し、ゴールを明確にするコミュニケーションが効果的だと語った。



また、口頭で症状を的確に伝えるのが難しい場合は「紙に書いて渡す」という裏ワザを提案。症状の経過を時系列で記し、持病や服薬中の薬などをまとめた上で、聞きたいことを2～3点書き出して渡すことで、診察がスムーズになると指摘した。一方で、無関係な家族の話題などを長々と語る態度は避けるべきだとしている。



さらに、一番多いNG行動として「角の立つ質問の仕方」を挙げた。「なんで？それ違うんじゃないですか？」と「野党のように突っ込むのは最悪」だと語り、「確認なんですが、私の理解ではこうなんですが合ってますか？」と低姿勢で尋ねるべきだと注意を促した。他にも、医師の指示を守らない患者も嫌われる傾向にあると解説している。



名医は抱える患者数が多く多忙であるため、診察を受けたい場合は事前の情報整理と礼節を持った対応が不可欠だという。自身の症状を端的に伝える準備と気遣いを取り入れることで、クセの強い名医とも良好な関係を築き、納得のいく治療を受けられるようになるだろう。