元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１９日放送のＴＢＳ系情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演。はしかの予防接種を３回受けていることを明かした。

この日の番組では、東京都のはしかの感染者数が今年に入って１３２人と過去１０年で最多となっているという話題を取り上げた。

お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄がはしかの予防接種について「受けたかどうか分からない」と漏らすと、「私は母子手帳に書いてありました。母が全部、記録してくれていて」と自身の予防接種歴について話し出した中川アナ。

「３回、受けてたんですけど」と続けて共演者を驚かせると「海外に住んでいた時期があって…。１回、日本で１歳の時に受けて。１０歳で海外に行って学校に入る前に受けなきゃいけなかったんで、そこで受けて。日本に帰国して、もう１回受けてました」と振り返った。

中川アナは商社に勤めていた父の仕事の関係で３歳から６歳まではフィンランド、１０歳から１４歳まではプエルトリコで生活した帰国子女で知られる。