アメリカがイランに対する海上封鎖を続けていることをうけ、イランはホルムズ海峡の再封鎖をすると発表しました。停戦期限が迫る中、双方の駆け引きが続いています。

ホルムズ海峡をめぐっては、アラグチ外相が開放するとしていましたが、ガリバフ議長は18日、イランに対するアメリカの海上封鎖を批判し、ホルムズ海峡はイランの支配下にあると主張しました。

ロイター通信によりますと、イランは18日午後から再びホルムズ海峡を封鎖し、アメリカが海上封鎖を解除するまで封鎖措置を続けると発表しました。従わない船舶は攻撃の対象になるとしています。

こうした中、ホルムズ海峡に近いオマーン沖の海域で、インド船籍のタンカー2隻がイランから銃撃を受けました。乗組員は無事だったということです。

イランが強硬姿勢に転じるなか、ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカ軍が、数日中にイランと関わりのある原油タンカーなどを世界の国際水域で追跡し、臨検やだ捕を行う準備を進めていると報じています。

戦闘終結にむけたイランとの再協議についてトランプ大統領は順調だとしていますが、協議日程は明らかになっておらず、調整が難航している可能性があります。

トランプ氏は、イランとの合意がないまま来週の停戦期限を迎えた場合には、攻撃を再開する可能性に言及するなど、双方の駆け引きが続いています。