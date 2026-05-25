中東情勢悪化後、日本に向けて初めてホルムズ海峡を通過した原油タンカー「出光丸」が先ほど、名古屋港に到着しました。 【画像を見る】名古屋港に到着した「出光丸」中東情勢悪化後 ホルムズ海峡通過し初めて日本に到着 （松本道弥アナウンサー）「名古屋港上空です。4月末、ホルムズ海峡を通過したタンカーの『出光丸』が、25日午前10時45分頃、名古屋港に到着しました。海上の石油受け入れ施設「伊勢湾シ&#